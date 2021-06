Es posible que cuando este escrito llegue a su destino, después de un mes de protesta social estrellada contra todo lo que pudiera significar resentimiento, dolor y furia en un estado social de cosas desesperado, se hayan logrado acercamientos entre las partes, diferentes a las pretensiones del gobierno de alcanzar desmovilizarla para seguir en lo mismo, como ya sucedió en casos anteriores. Sin ir tan lejos los acuerdos durante el gobierno de Belisario, origen de la Unión Patriótica para seguir la lucha por reivindicaciones sociales por la vía pacífica, cuya respuesta fue asesinar integrantes cuando no el exilio; y ahora los acuerdos de paz -de Estado, no solo de gobierno- de La Habana, con centenares de desmovilizados también asesinados junto a líderes sociales.

¿Cómo confiar entonces que esta vez, después del antes que registra la historia colombiana, sí habrá compromiso y no zancadilla? Más cuando si hay algo quebrado es la desconfianza en los tres poderes, en los datos del DANE y del IDEAN, en empresas privadas corruptores amancebados con el sector oficial corrompido, en militares y policías, en el ejercicio de la política, en gobiernos bisoños como este sin dimensión de la crisis, que distrae con culpables que no son un mes de protestas como cosa de desadaptados, para quienes no habría campo de acción en una sociedad atenta con tiempo a los gérmenes del incendio, al cual nunca se debió llegar.

Quisiera no equivocarme diciendo que esta vez sí habrá un después. Pero dudas no faltan: el Sr. Presidente, dando respuestas simplistas, desviadoras de pobrezas, miserias y del Estado fallido, justificando “Dios y patria” como está, lanza globos sin asidero para que el 1% de los más ricos hagan caridad cristiana con los más pobres y hace de pordiosero mendicante “pidiendo prestadas” vacunas a los países acaparadores; y la nueva canciller opaca no de ahora, desde Washington pretende explicar el incendio culpando a los vándalos, antes fue a Maduro, sin mencionar los problemas sociales estructurales que los alimentan. Sin embargo, hay opiniones insistiendo en que si los Acuerdos de Paz antes y ahora no se hubiesen bloqueado, por lo menos la explosión de la protesta sería menor. Continuar con las mismas respuestas políticas es continuar como aquel que mientras no esté pinchado, no piensa en las llantas del carro.