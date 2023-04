Los críticos del funcionalismo en Sociología no estarán de acuerdo en entender las sociedades humanas como cuerpos totales, a imagen y semejanza del cuerpo humano, con diferentes partes interconectadas funcionando o disfuncionando, esto último entendido como las enfermedades sociales. Pues una sociedad tipo la colombiana, que llega a extremos de recomendar un botón accesible, para oprimirlo pidiendo ayuda cada que se sientan próximas amenazas humanas, es una sociedad enferma de inseguridad en altos grados.

Pero como toda enfermedad, esta tiene origen, desarrollo y tratamientos que si se la quiere controlar, deben corresponder a la gravedad de la dolencia para no dejar que sea la fatalidad, el destino o la mala suerte las encargadas de responder por la inseguridad en nuestro caso. Sin embargo, nuestra cultura no es la de la prevención planeada con resultados esperados sino la del golpe avisa, mañana será otro día y vuelva después. Y en el caso de la inseguridad ya en extremos, si algunas medidas se toman en la inmediatez son las de siempre: aumentar el pie de fuerza –CAI, cuadrantes, instrumentar a la policía, botones para oprimir-, o justicia por mano propia como se está viendo en Bucaramanga, pero también ya en intermedias tipo Barranca y por todo el territorio nacional, para no ir más lejos. Este diario Vanguardia nos trae todos los días evidencias de inseguridad, de delincuencia común que crece y crece más las otras delincuencias.

Aunque Ud. no lo crea, alguna vez la prensa se hizo el “harakiri” autocensurándose, eliminando las páginas rojas para coadyuvar con el tratamiento de la delincuencia; pero como la enfermedad no está en las sábanas ni el ahogado aguas arriba, su contribución resultó tan inocua que se regresó a la verdad sin ocultarla. Cierto, las enfermedades sociales tienen origen, desarrollo y tratamiento; atacarlas solo por los resultados sin incluir las causas es procedimiento equivocado, así se instale un policía en cada esquina, por lo demás confiando en la honestidad del agente. Nunca podrá justificarse la delincuencia pero sí explicarse: mientras haya desempleo y falte empleo digno, bandidos lucrándose con el micro tráfico envenenando la juventud y una sociedad altamente escindida por el consumo de bienes y servicios, tendremos la inseguridad al lado de la cama. Ojalá este gobierno de esperanzas lidere el largo proceso de ponerle el cascabel al tigre, porque a los gatos los volvieron falderos.

