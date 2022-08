Para un mar embravecido, es lo mínimo que se puede esperar para el nuevo gobierno, si es que lo dejan gobernar dentro de otro concepto acerca del papel del Estado. Tendrá que enfrentar zancadillas, noticias falsas, acusaciones, tragar sapos, golpes y más golpes de frente y por la espalda. Pero también enfrentar realidades sociales acumuladas del sistema anterior que evidencian el estado de deterioro social al cual hemos llegado; que Pastranas y Cabales no quieren que cambie porque como ellos están, están bien. Sin embargo, si a este gobierno le va bien, al país le irá bien, también para la más pura derecha que engolosinados con el poder a cualquier precio, no se han dado cuenta del polvorín que les sirve de asiento.

Pero tanta ilusión debe aterrizar para no continuar con la forma ancestral que tenemos los latinos para hacer política, colocando la emoción sobre la razón; Juan Camilo Restrepo, un godo bueno diría mi padre, en entrevista de domingo (El Espectador 31-07-22), recuerda que las campañas electorales se hacen en poesía y el gobierno en prosa; el emprendimiento del nuevo gobierno de iniciar un proceso de transformación estructural más incluyente, no es un acto sino eso, un proceso; no faltará quien confundido, con mentalidad milagrera, espera que como lo pretendían los reyes absolutos, hasta los detalles dependan del guiño de Petro. Se escogió la vía electoral para llegar al poder, confiados en lo que señala el informe de la Comisión de la Verdad que debería ser texto en colegios y universidades, “... tenemos que construir desde las diferencias con esperanza y confianza colectiva, para que seamos posibles hoy y en las generaciones de mañana.”

Construir sobre tanta crisis no es fácil; la misma Comisión pregunta sin respuestas sobre la paz perdida, uno de los problemas graves que deberá enfrentar el nuevo gobierno con los de tierras, macro y micro tráfico, hambre y miseria, inseguridad, ciudades al garete, etc., que flotan en el viendo sobre el mar embravecido: “¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ... ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para los pueblos, los resguardos....?” Tamaña tarea; comencemos ya.

