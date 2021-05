Confieso que desde tiempos de “la violencia”, cuando aún infantes debíamos dormir en casas de godos buenos y sobrevivir con el miedo sobre las espaldas, no había captado ambiente tan enrarecido como el actual: problemas sociales secularmente irresueltos sobre problemas sociales actuales tampoco resueltos o por lo menos atendidos, de no ser que pararles bolas sea buscar a toda costa desmovilizar la protesta... y aquí no pasa nada. Más pandemia que no cede y gobierno por debajo de los requerimientos de las dos crisis, de mirada corta y opaca pues prefiere, como lo hace la Vice, echarle la culpa al enemigo externo cuando ese enemigo, asfixiado por los bloqueos desde todos los ángulos internacionales, escasamente puede dedicarse a la situación de precariedad en que lo tienen.

Tiempos que entre el miedo y el encierro deja espacios para pensar y preguntarse, un ejercicio que en pueblos menos apasionados y más racionales conduce a respuestas discutibles o definitivas, antes que a entregarle la suerte al destino, a los dioses protectores por oficios siguiendo el camino ultra especializado de la medicina moderna, pero perdiendo la visión del todo. Formulo preguntas sobre ese todo social crítico en este encierro monacal, que podrían acompañar tardes enrarecidas, no obstante los arreboles bumangueses; y distraer la salmodia del “Aló Presidente” copiado del enemigo externo, mientras cae el sol ¿Es tiempo para hacer reformas fiscales que destinan buena parte del recaudo al pago de la deuda, sin priorizar la atención de las dos emergencias, cuando se podría renegociar, como lo hacen países en situación similar? ¿Es la inequidad social explosiva más importante que la obsesión de los ministros de hacienda por el balance entre ingresos y gastos? ¿El déficit social, el ambiental y en los contenidos formadores de la educación, también cuentan?

En otro campo, frente al mercado de las vacunas ¿Es de simple lógica que se liberen las patentes, así Colombia haya votado en contra en un primer intento? ¿Si ya no se acepta social ni jurídicamente que cuando los hijos se revelan hay que reprimirlos a palo, por qué cuando los ciudadanos protestan los castigan violentamente hasta la muerte? Todo dentro de un amiente enrarecido, color magenta del rosa pálido al rojo sangre, cuando ya Facio Lince (El Espectador 09-05- 21) habla de golpes de cuartel.