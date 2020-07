Cuestión de talante

Para entender, no en el diccionario sino en la realidad, qué es la ineficiencia, vale ver a esas personas que no se están quietas en todo el día; terminan agotadas. ¡Pobrecitas!; y cuando se va a ver qué hicieron, pues muy poco, pero también es cierto que nadie da de lo que no tiene. Es lo que parece estar sucediéndole al gobierno: nadie le niega, si no es un desagradecido, esfuerzos, trasnochadas, movidas, viajes, entrevistas: como para tirar la toalla. Pero hay una evidente falta de talante para acertar, de visión que habla mucho de la formación académica de sus protagonistas estrella.

Peligroso que el ejecutivo reglamente cómo debe reunirse el Congreso, cuando desde Montesquieu (1.689-1.755), la división de poderes hace parte del abc del derecho constitucional. O la ingenuidad aparente del señor Ceballos, Comisionado para la Paz, intentando desmovilizar paraestados organizados vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo, prometiéndoles vida tranquila y unos $500.000 pesos mensuales/persona, cuando cada 36 horas están matando a un líder social o simplemente desmovilizado y allá, pagados por esos ejércitos paraestatales de narcotraficantes, pueden ganar alrededor de $1.500.000/mes. Y qué tal a estas alturas de la pandemia, después de 5 meses de certeza sobre su llegada, que aún no haya camas suficientes por falta de previsión; que en Chocó estén comprando por debajo de la mesa camas “nuevas” repintadas y que se legisle primero para perros que para humanos, que se abran primero iglesias, que le pidan a los habitantes de calle que se queden a casa, a los guajiros y los de los tugurios que se laven las manos.

La “despachada” del obispo de Cali por el fracaso intencionado de los Acuerdos de La Habana, que no eran solo desmovilización –además para que los fueran matando poco a poco-, sino ir a las raíces sociales del conflicto, con un poquito de talante bien pudiera servir al gobierno para que cese su ingenuidad y desconocimiento de lo que es un conflicto social, cuyas patologías, como las de los cuerpos vivos, mientras no se ataquen las causas lo demás son aspirinetas.

ADENDA.- Increíble en una Universitas: descuento del 20% en todos los posgrados de la Sergio Arboleda, para quienes demuestren, mediante carta motivada del Partido Conservador, su pertenencia y activismo político mínimo de dos años. (El Espectador 05-07-20 pg. 40). Para entender el talante.