Las peluquerías eran unos tertuliaderos donde se hablaba y hablaba, pero no a todos gustaba ese hervidero de chismes, datos, opiniones y silencios de los que solo oían o no querían oír, como aquel a quien don Ángel María, uno de los peluqueros, le preguntó cómo quería el corte; ¡Callado!, le contestó. Pues en una sesión reciente de corte hablaban de política y uno de los contertulios opinó que él era de derecha “porque en la izquierda no se puede hacer plata”. Me pareció tan sincera como acertada la expresión, que pensé en el día en que los colombianos pudieran tener tanta claridad al votar, para no botar el voto dejándose llevar por amistades y odios, como montoneras, más pasionales que basadas en conocimientos racionales de lo que están haciendo.

Y una de esas claridades básicas del deber ser político, es acerca del tipo de Estado que se está prefiriendo, si aquel que garantiza apetitos privados de la acumulación o sea el libre camino para “hacer plata” como meta de éxito social e individual o aquel que regula y limita, favoreciendo más el bienestar colectivo que las apetencias particulares que terminan, en últimas, definiendo su tipo favorable de Estado. ¿Dónde estamos? En un “Estado bisagra” que abre y cierra según la ocasión, pero siempre defendiendo el interés particular, porque para los colectivos se deja el ejercicio noble de la caridad cristiana mediante “ayudas”. En este modelo, el Estado debe estar ausente cuando las cosas en las economías privadas van bien, pero hace presencia metiéndole la mano al erario público, que todos pongamos, cuando van mal. Es el caso de los bancos haciendo su agosto de pandemia en junio; según V.L. (23-08-21) en este mes de este año “...alcanzaron utilidades por $4.9 billones, ...un crecimiento de $1 billón frente a mayo ...”, los nacionales el 24%, los internacionales el 1.332% y los públicos de primer piso el 198.8%, mientras “33% de hogares no tiene tres comidas diarias” (V.L. 26-08-21). No hablo del Estado comunista porque este no existe; es solo una elaboración teórica, pero un fantasma de la ultraderecha para asustar, con el expresidente Uribe y de la Sra. Cabal a la cabeza. La sociedad de este tipo sería precisamente una sociedad sin Estado, de la cual estamos bien lejos.