Es uno de los adjetivos calificativos que históricamente se han dado al Estado, mencionado por Alexander Arciniegas en su columna de los Jueves, para referirse al modelo neoliberal recuperado sin aprender de 1929 por las élites latinoamericanas, de nefastas consecuencias sociales, a las cuales ahora responden con autoritarismo para mantener a raya una sociedad indignada con la corrupción, el empobrecimiento progresivo y el enriquecimiento descontrolado. De ahí que reduzcan la protesta social a un asunto de jóvenes y vándalos que también lo es y a lo cual no se debió llegar; pero es consecuencia social y no causa, usada como táctica mediática para hacernos creer que es solo “gadejo” mientras se desplazan las razones válidas de la protesta .... ¡Y colorín colorado! Porque “los colombianos” queremos la paz, como dice la Vice-Canciller descubriendo verdades de Perogrullo y hablando por todos sin permiso. ¡Quién se lo creyera, en esta profunda crisis de desconfianza de todos contra todos!

Si la respuesta del actual gobierno hubiese sido respetar compromisos de Estado con los Acuerdos de Paz de La Habana, es posible que la violencia durante el paro hubiese sido menor, porque habría alguien a quien creerle. Sucesivas frustraciones hacen dudar si un país puede continuar como tal con instituciones sin solidez ni arraigo sociales, permeadas no solo en su imagen sino por dentro. Pero, ignorancia política mediando, se vienen pañitos de agua tibia, para mantener el Estado mínimo que buenos favores proporciona al dejar hacer de los avivatos. Una sociedad organizada requiere presencia estatal capaz, interviniente desde el beneficio colectivo más que desde el particular; en escrito anterior se dijo que usando el plano cartesiano, sobre el eje de las Xs derecha o izquierda, se llega a gradualidades de Estados hasta extremos fuertes, no mínimos, diferenciados por la dirección social de los gobiernos. ¿Es de definiciones de Estados de lo que se trata? Imposible creer que sea una gripita pasajera.

Adenda.- 1. Vergüenzas internacionales e internas. Por votación no vinculante en la ONU, 184 países rechazaron el embargo a Cuba, con dos votos a favor: EEUU e Israel; y abstención de tres comadres (Colombia, Ucrania y Brasil); proposición presentada 29 veces. 2. No pasaron en el Congreso el rechazo al “fracking” y la adhesión al Acuerdo de Escazú; pero se aprobó una exaltación al carriel antioqueño.