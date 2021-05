Todo pareciera decirnos que la pandemia sobreviniente y macabra, está sirviendo de pretexto para justificar irresponsabilidades sociales seculares, cuando en realidad ha servido para hacer más evidentes lacras que ya existían: que la pobreza haya subido aquí al 42% cuando sin Covid ya era del 37%, está demostrando a gritos la vergonzosa situación social, en la cual también van cayendo rápidamente los sectores medios. Lo mismo podría decirse del aumento de las masacres que en solo 2021 ya pasan de 30, del asesinato continuado de líderes sociales, de la disminución en la calidad alimentaria de los colombianos ya de suyo precaria, etc.

Pero también la pandemia se ha usado para respaldar una reforma tributaria que impulsaba el gobierno, con ingredientes de teatro que nos hablan del país donde estamos: el gobierno con el respaldo del partido CD la presenta, pero a renglón seguido su jefe haciendo populismo y en el papel de mesías salvador, la crítica; todo previamente calculado y convenido para cazar ingenuos. Y a las multitudinarias manifestaciones en contra, que son también protestas contra el gobierno mediocre –lo dicen las encuestas-, se les cambia de imagen centrándola en los desmanes de procedencia sospechosa porque la confianza está quebrada, reprobables en principio y a los cuales no se debería llegar si el objetivo del gobierno fuese oírlas y no desmovilizarlas a toda costa. Pandemia bienvenida dirán para adentro sobre esta tragedia, cuyos alcances aún no dimensionamos, tragedia sobre tragedias, que dejará lesionado al género humano como en muchas otras ocasiones, igual o más catastróficas, de las cuales salió rengueando para seguir entre idas y venidas.

Sorprende sí, que a la altura de los desarrollos científicos alcanzados, preparándose para invadir Marte y para la virtualidad total, un virus minúsculo haya puesto patas arriba tanta ciencia; sin ir lejos, en la distribución de los fármacos tratándolos como cualquier mercancía: acaparamiento en los países ricos, descrédito para la competencia, fallas increíbles en la logística de distribución como lo estamos viendo en Colombia y una lentitud aterradora que, como vamos, es posible que en el 2025 se alcance la inmunidad de rebaño; ... cuando ya los lisiados y los muertos alcancen cifras ciertas pero increíbles, que por esto mismo se empezarán a citar entre comillas, como si se hubiese tratado de una pesadilla.