En repetidas ocasiones se ha utilizado este símil para promover conductas humanas con estrategias parecidas a las empleadas con los burros tercos para que anden, mostrándoles zanahorias y/o propinándoles garrotazos por detrás; pero eso era antes señores de las Sociedades Protectoras de Animales, cuando los asnos eran instrumentos para el trabajo rural y no mascotas querendonas que pueden hasta hospedarse en el dormitorio con la familia. Usar “garrote y zanahoria” es una forma común y silvestre de ejercer el poder, desde el gobierno del Estado tipo Bukele hasta en el grupo familiar.

En Colombia no está la excepción; solo que parece haber camino la flojera por la exigencia y el abandono de la recompensa que no puede ser otra que la satisfacción por obrar según los intereses prioritarios del bien común y no los individuales de grupos o personas; como se está viendo en el Congreso con la aprobación de reformas tan indispensables como urgentes, si no queremos volver al país decadente, de caricatura, que venía naufragando. Si lo del “golpe blando” prosperara y señales no faltan, ensayado ya en Bolivia, Perú, Libia, Irak, África a granel –desacreditando en sus vidas personales y familiares, acudiendo al pasado rebuscado con lupa, con noticias falsas-, ya el país sentiría que en estos pocos meses muchos de los problemas ocultos o silenciosamente encubiertos se visualizaron por la vía pacífica. En adelante el país no sería el mismo; los estallidos sociales, de los cuales venimos, podrían volver, ya no como momentáneas revueltas anárquicas, sino como movimientos de inconformes, no por asuntos baladíes distractores como el fútbol, sino por cambios menos tímidos.

No se puede negar que, adentrándonos en la raíz de de los numerosos y gravísimos problemas sociales heredados por el gobierno del Pacto Histórico, implica denunciar sin callar, moléstese quien se moleste; porque cambios sociales sin molestar a nadie no existen. El neoliberalismo, el de “dejar hacer, dejar pasar”, miren el país que nos ha dejado; pero el viejo país quiere que continuemos en esa tónica oponiéndose a la Paz Total, a reformas aún tímidas en la salud, laboral, pensiones, tierras. La delincuencia de todos los pelambres poniendo también palos en la rueda y partidos de la coalición de gobierno chantaje en mano condicionando mendrugos. Zanahoria y/o garrote porque con tanta liberalidad ningún cambio social estructural prospera.