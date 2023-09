La ranchera mexicana usa esta expresión pero también J.M Serrat –“golpe a golpe, beso a beso....”- más con el sentido de emocionadas nostalgias amorosas; pero aquí la vamos a usar referida a golpes de estado, ahora que se están cumpliendo 50 años del golpe militar violento como el que más (11-11/73) contra el gobierno de Salvador Allende Gossens y el comienzo de la dictadura encabezada por el general Augusto J.R. Pinochet Ugarte en el poder hasta 1.990, cuando, mediando elección popular Patricio Aylwin Azocar fue elegido Presidente de la república chilena. Desde entonces Eduardo Frei Ruiz, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria (2 períodos), Sebastián Piñera Echenique (2 períodos) y Gabriel Boric Font se han sucedido en este cargo.

Medio siglo después las heridas dejadas por la dictadura cruel no han sanado y no sanarán pronto. Entre recriminaciones mutuas izquierda-derecha algo sí ha quedado claro: se trató, entonces como ahora, de frenar toda posibilidad o intento de cambio de modelo de sociedad usando todos los medios posibles, violentos y no violentos. Cierto; la estrategia continúa, continuará y Colombia no está exenta, seguramente con cambios en el procedimiento, porque los golpes militares, el último reciente en Gabón (África), parecen estar quedando atrás, después de experiencias cercanas en Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Centro América y el Caribe. El concepto de “golpe de estado blando” sutil, pausado, imperceptible cuando se carece del sentido agudo necesario para identificar las jugadas, no tiene la espectacularidad del golpe militar; basta con cerrar el camino del cambio trazado frenando sus proyectos, acudiendo a frivolidades y chismes sobre los líderes acerca de su vida personal, difundiendo dudas sobre su capacidad mental o física para gobernar –de A. Mockus candidato qué no dijeron-, para lo cual se cuenta con la ignorancia política generalizada.

Si bien en Colombia el último siglo solo registra el golpe del general Rojas (1.953) de buen recibo entre liberales y, no hay que negarlo, en sectores populares, dada la violencia desatada contra los “comunistas” de la época por los regímenes de Ospina y Laureano, actualmente se puede estar alimentando un “golpe blando” no de manera inocente ni espontánea, sino planeada con las destrezas de la psicología social acerca del manejo de las masas, para frenar los mismos cambios sociales que intentaron frenar, a sangre y fuego, aquel 11 de Noviembre de 1.973.

