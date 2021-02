Las conocen bien los campesinos boyacenses por desastres en sus cultivos, que tratan con “candeladas” nocturnas; en un país donde llamamos verano la ausencia de lluvias. Pero no me refiero a ese tipo de heladas, sino a los témpanos de hielo que nos caen como pedradas desde siempre, pero con más fuerza desde hace un año, entre otras la sospecha de un futuro incierto. Todo a pesar del optimismo bienvenido de quienes ven por un solo ojo. La lista de preocupaciones es demasiado larga, resumida en asegurar que el mundo social no volverá a ser el mismo; para pasar de las opiniones a los datos, el Banco Mundial, dentro de lo que llama “depresión pandémica”, afirma que esta dejará en los países en “vías de desarrollo” más de 100 millones más personas al borde de la pobreza extrema o sea con ingresos menores a US$2 diarios.

Imposible no hablar de catástrofe con estos fríos helados cayéndonos encima, porque un optimismo sin bases es solo quimera e ilusión. La historia humana no se puede graficar con una línea recta siempre ascendente, sino en zigzag donde las caídas son regresos para seguir adelante. Todo parece indicar que estamos en una de estas no solo por la pandemia del Covid, sino por problemas secularmente acumulados, irresueltos, que se volvieron más visibles en esta oportunidad. El economista Mouriel Roubini, profesor de la Universidad de N.Y., hace un censo restringido de estas amenazas heladas con “cicatrices duraderas” de la pandemia o retos por enfrentar mañana es tarde:

Balcanización de la economía mundial, la amenaza del autoritarismo populista en torno a un ambiente social cada vez más desigual, el desempleo tecnológico impulsado por la inteligencia artificial, crecientes conflictos geopolíticos, desastres cada vez más frecuentes, agravados por los humanos e impulsados por el cambio climático mundial y las pandemias zoonóticas, en parte por la destrucción de ecosistemas animales. La próxima década, pronostica, será un período de fragilidad, inestabilidad y posible caos prolongado; el 2020 fue solo el inicio.

Adenda.- El Sr. Alcalde bumangués habló de “remodelar con sentido moderno” espacios urbanos como la Casa de Mercado de San Mateo hoy solo el cascarón, el Tecnológico y otros. Hay diferencia entre restaurar y remodelar, para no cometer lo del nuevo Puente de Ruedas sobre el Suárez.