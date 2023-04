Las meras vergüenzas

Observar el curso de la vida nacional también se puede hacer mirando en pequeño hechos, comportamientos y decisiones, con cobertura municipal, como me propongo esta vez al mirar la destrucción de ciclorrutas, la oficina de pasaportes y la suerte de Metrolínea, hechos no exclusivos de Bucaramanga pero tampoco patrón común en todas partes. Aunque dicen que no hay peor sordo que quien no quiere oír, harta tinta, parla e imagen han tenido estos tres problemas, episodios, meras vergüenzas o como quieran llamarlos, sin que las respuestas sean diferentes a oír llover sobre mojado.

Mucho se dijo que con las ciclovías se había actuado al revés; debió ser primero la socialización y luego su construcción, pero lo importante era el o los contratos. Hay más tradición en el uso de la bicicleta en Barrancabermeja que aquí, una ciudad pequeña porque allí “la empresa” estimuló su uso en espacios donde las distancias no eran tan largas. Ahora, sin pisca de vergüenza empiezan a demolerlas, a los pocos años de construidas y de haber despilfarrado dineros púbicos escasos. Y qué tal la vergonzosa oficina de pasaportes en Cabellano, en el desorden más organizado que he visto, largas colas al sol y al agua y tramitadores haciendo su Agosto en Abril; me comenta un amigo que recién renovó su pasaporte en Cali la diferencia garrafal tanto en espacios elegantes y cómodos como en el servicio al cliente: dos días y el pasaporte estuvo para reclamarlo por correo en Bucaramanga.

Finalmente, imposible que esta ciudad no pueda tener un servicio de transporte masivo, con una infraestructura ya construida, comodidad planeada, estaciones y paraderos fijos; no lo han dejado progresar ni la jauría del transporte privado, ni la piratería, ni la vieja costumbre de usuarios que quieren que el vehículo los transporte puerta a puerta como los taxis. No falta quien saque a relucir, como explicación causal, el individualismo, rasgo de la personalidad social del santandereano que algunos yendo más allá, traducen en envidia. Sea lo que sea, solemos mostrar una cierta aversión hacia las soluciones colectivas, a la formación de grupos emprendedores porque aquí cada quien empieza a tirar par su lado. Lo cual, dicho de paso, no es del talante del actual gobierno. Metrolínea parece padecer de este síndrome; increíble en esta tierra de verracos que dicen cortar el agua a machete.

