En medio de la borrascosa guerra, la segunda mitad del siglo XX parecía preludio de algo nuevo para que en Colombia el nuevo siglo fuese distinto; por aquello de que nunca es más oscura la noche que horas antes del amanecer. Nuevas fuerzas del pensamiento social hacían lo posible para que, con gobiernos menos retardatarios todo iría cambiando. La Constitución de 1991, sin que fuese una panacea inconmensurable, algo dijo: desde el preámbulo declara laico a un país de rezanderos y beatas, más apegado al destino sobrenatural que a la ciencia moderna; y en su art. 1° vaticina al Estado del futuro con república participativa, pluralista y predominio del interés general sobre el particular.

Pero la parte perdedora de privilegios tampoco se quedó quieta; inició su trabajo de contrareforma bien planeada; ya no fueron los púlpitos sino los grupos religiosos fanatizándose, a la manera de las células de los comunistas; agilizó la toma de los medios con emisoras por todas partes; numerosas sectas cristianas no romanas, entraron ya no tanto a competir por la clientela religiosa porque predicaban lo mismo, sino a colaborar con la reculada –¡Qué papel jugaron eligiendo a Bolsonaro!-. Se organizaron “universidades” confesionales (ninguna Universidad con mayúscula puede ser confesional), que en Colombia las hay de grupos religiosos y de civiles como la Sergio Arboleda, con nombre de esclavistas; no figura en “ranking” alguno por sus desarrollos académicos, de investigación o publicaciones, pero sí por formar cuadros de abierta ideología de derecha, que terminaron tomándose el gobierno central como lo estamos viendo.

Dentro de esta retoma, andanadas para acabar como sea con el proceso de paz, contra la JEP a mansalva, propuestas sobre el voto militar – ¿A favor de qué lado votarían?-; continuar la guerra para justificar desplazamientos y toma de tierras, asesinato de líderes sociales y reinsertados; y algo de caridad cristiana que suavice: una prima vitalicia para niños desamparados. Además, como el mundo debe callarse sobre lo que sucede en la Colombia infeliz, otra vez satanizar la misión de la ONU porque ve más realidad que bellezas para Alicia en el país de las maravillas. Mientras tanto los problemas sociales que haciéndose los ciegos no quieren ver, generando toda clase de violencias en un país que estaría fundado en el respeto a la dignidad humana, según la CN/91.