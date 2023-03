Resulta perentorio, dado el momento político que estamos viviendo en Colombia, insistir en aclarar conceptos acerca de los cambios sociales, con la finalidad de comprender de qué se trata, abordándolos desde una perspectiva más allá lo emotivo y populista, del chisme y del ataque desde la derecha que aún no entiende, por ignorancia voluntaria o deformada, que la sociedad es dinámica y no estática, que los cambios sociales son inherentes y que estos no dependen del desino fatal ni de dioses vengadores sino de la fuerza humana constructora de la historia.

Los síntomas advertidos nos dicen que estaríamos viviendo un tiempo propicio para ese cambio, por agotamiento y cansancio del modelo de Estado que venía operando. Así lo ha entendido este gobierno elegido según los márgenes de salida ofrecidos por el paradigma liberal, presentando proyectos de reforma que modifiquen las estructuras de la sociedad anterior, no sin tener que enfrentar la ferocidad de quienes quieren que la sociedad siga igual o con algunas reformitas maquilladoras modales que no alcanzan para constituirse en cambios estructurales. Que quede claro que cambios sociales sin molestar a nadie, no existen; para impedirlos acuden a cualquier cantidad de zancadillas, como lo estamos viendo; hasta “golpes de estado blandos acudiendo a la ignorancia política que campea aún en quienes sin tener por qué, se manifiestan como siervos de la gleba, agrediendo de palabra y de obra: ¡Cuántos líderes sociales asesinados, cuántas noticias falsas, cuántos miedos esparcidos como langostas en suelo verde!

Que la guerra de guerrillas no era el camino para el cambio sin maquillajes, fue aceptado con la elección del actual gobierno, cuando ya los herederos del Che que quedan, desdentados y sordos con tanto fuego cruzado, mueren sin darse cuenta que no todo fue en vano, ya en la nebulosa del olvido. Pero por la “vía pacífica” tampoco ¿En qué quedamos? Insistamos en apoyar las reformas –a la salud, laboral, tenencia de tierras- con todas las discusiones que puedan darse; sin embargo, lo que se está viendo es la oposición cerrada de la derecha estática para que las cosas no cambien.

Adenda.- Con Ma. Isabel Urrutia resulta cierto lo de alentar a un buen deportista para que se convierta en un mal parlamentario; válido para poetas presidenciables, escultores ministros, futbolistas periodistas o políticos, etc.; un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

