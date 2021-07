Pienso, vuelvo y pienso si me dejan quienes se resisten a guardar distancias o a usar el tapabocas correctamente, después de tantos ruegos para que los protocolos se encarguen de ayudarnos en el sálvese quien pueda; porque como vamos vacunando, mientras amenaza la nueva variante, con 66 muertos diarios por COVID y el 98.96% de ocupación UCI solo en Santander cuando esto escribo, lo peor que podría suceder sería que nos fuésemos acostumbrando también a convivir con esta tragedia, en país de tragedias; lo cual explicaría la ausencia de asombro y las medidas complacientes del gobierno quedando bien con todo el mundo, por el filo de la navaja; para que, al final, por filosofía política ancestral, quede mal con todos.

Al gobierno y los factores de poder que lo sostienen interesa más su futuro político, cuadrando todo para las elecciones de 2022, nombres y programas favorables, en un país deshecho entre el COVID y la protesta social olímpicamente desconocida, cuya respuesta ha sido promover otra ley –país de leyes- para criminalizarla, cuando se esperaba que por lo menos se intentara ir al fondo, averiguando causas sin quedarse en los efectos. Pero la formación acrítica de nuestra clase dirigente no da para tanto; está orientada para ver fantasmas comunistas debajo de la cama. Pensando mientras camino, los funcionarios públicos debería acreditar cursos de teoría política para entender qué es el Estado, la democracia y la sociedad no como algo monolítico, sin clases sociales y con pensamiento único.

De mi escrito anterior sobre el Estado mínimo tan de ideología política neoliberal, una adenda: cuando el negocio va bien, próspero y exitoso, que el Estado no se meta; pero cuando va mal que el Estado de todos, ponga para que no se ahoguen. Este no es el caso hoy de los bancos en Colombia; por paradoja, mientras la pobreza existente no solo por el COVID como nos quieren hacer creer, crece del 36 al 42% y amplios sectores reducen las comidas diarias, según la Superfinanciera estos bancos alcanzaron, solo en el mes de Abril/21, utilidades por $3.2 billones con crecimiento anual de 13.8%. Pero suspendí cuando me gritaron ¡Quédate en casa! Entendí que la calle no está para delirios sino para defenderse del monstruo, de los moteros por las aceras y de atracadores al acecho.