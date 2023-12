Monólogo para Alicia

“Si no tienes a un hermano o a un amigo que te diga tus defectos, págale a un esclavo para que lo haga.” (Marco Tulio Cicerón. De Amicitia)

No te fíes Alicia tampoco en navidad. No es haciendo pompas de jabón, elevando cometas de mil colores ni con luces de artificio y abrazos de feliz año como sales adelante. Dura es la vida mientras dura, los banqueros no hacen pompas ni cometas, ni los papas son solo cantos gregorianos. Cuídate de la zancadilla a tu zapatilla y del éxito en México. Te quieren sorprender en tu inocencia, asaltar, robar, dopar. E iluminarte el camino sin alumbrarlo. Agárrate fuerte a la tabla en el mar de la vida, aférrate con amarras al mascarón de proa, abre tus ojos de princesa pobre y soñadora ingenua, que la vida no es el vacilón de Celia. Cuídate siempre y arriesga lo máximo, que hay médicos cambiando la muerte por el negocio de la vida, igual que detestan las flores y las mariposas azules como tus ojos.

También hay verdugos que aman la vida, detestan la máscara negra para dar la cara sin desenfado. Y eyaculan con el grito del condenado ¡Si todo fuera vivir dormido y soñar los bellos sueños! Tampoco gastes todas las lágrimas ahora que estás niña. Ahorra muchas para más tarde, cuando veas que tu país de maravillas no existe ni lo dejarán existir. Deja de creer que tu vestido será la bondad, que tu defensa es la tolerancia, que tu casa es la amistad, que tu libro es Don Quijote, que tu familia es el amparo, que la poesía no libera, que te salvarán los dioses si haces caridad. Deja la mascarada, Alicia y regresa ¡Despierta! Que la guerra volverá como paisaje mediático, pero con nuevos viejos muertos, más lisiados y pobreza, ruinas y hambre y desplazados desarraigados, que no volverán a repetir el viaje jamás. Si no me crees, en día de estos porque los otros no existen, el sol de la noche blanca noruega saldrá también aquí a media noche para convencerte. (Del libro: Poesía para leer debajo de la mesa. Libardo León Guarín, B/manga., Publicaciones UIS, 2015, pg. 66)

Este espacio de opinión reaparecerá el 09 de Enero de 2024 en la edición virtual de Vanguardia. Felicidades. Salud!!!!)

