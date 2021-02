La normalidad en sociología es lo comunmente aceptado como forma de actuar de los seres humanos; pero con la pandemia del Covid se presagian nuevos comportamientos en el futuro inmediato y mediato hasta quedar establecidos como habituales, o sea una nueva normalidad que deja atrás conductas para la historia; de entrada, algunas que ya se ven: solo el teletrabajo modificará horarios, desplazamientos, uso de espacios, relaciones grupales diversas y todo lo que esto significa en consecuencias sociales como la gobernanza, el diseño de las ciudades y la vivienda, el modelo de familia, etc.

En lo inmediato, con el cierre de fuentes de trabajo es de esperar que aumenten patologías sociales como la delincuencia común, porque el hambre tiene cara de perro bravo cuando aún no eran mascotas consentidas; sin justificar la delincuencia sino tratando de buscarle una explicación causal, como suele hacerse en ciencia con todos los problemas: mientras no se ataque el origen lo demás son paliativos para las consecuencias, proceder común en estos países donde se acude con frecuencia a reprimir las protestas y acallar los disensos sin mirar hacia atrás.

Pero no todos ven el futuro como una nueva normalidad; oigo que el museo del Louvre -lo mismo estará sucediendo en el Moma, en el Prado, en el Pérgamo, etc.-, aprovechan la total ausencia de visitantes para restaurar, reparar y limpiar, como si dentro de poco siguiese actuando la normalidad cuestionada por el arrasamiento de un diminuto virus, que nos hizo dar palos de ciego hasta repensar el futuro. Es posible, más pronto que tarde, que los museos en grandes espacios sean del pasado, porque todo estará en la red; por supuesto no faltará quien encuentre en la vieja normalidad la canción premonitoria del poeta José A. Jiménez: “... Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado ...”

Adenda.- Nos dejó Sonia Arias Gómez, quindiana de origen santandereana por adopción; la seguiremos recordando por su trato siempre amable y por su empeño de maestra apasionada por hacer del arte hecho danza una vivencia que entrara en el gusto de los bumangueses. A sus hijos, familiares y allegados, sentida condolencia.