Nukaks y olvido

Muchas noticias de relumbrón que hoy son y mañana desaparecen, la mayoría sobre frivolidades. Esto gusta a la galería porque le evita el esfuerzo de pensar en asuntos de mayor profundidad y satisface al “statu quo”, que aborrece el pensamiento crítico. Tiene más ventana la lesión de un jugador de fútbol que el asesinato de líderes sociales; y las metidas de pata del talante de la vice, que los procesos represados sobre movidas torcidas de “gente de bien”.

Uno de esos asuntos, tan viejo como colonia más república juntas, es la cuestión indígena, en estos días mencionado de relumbrón, por los atropellos de militares en ejercicio contra mujeres nativas. Pasado el morbo de la noticia, todo volvió al estado letárgico de hibernación y los indígenas otra vez olvidados o que muera quien muera, según el gobierno del Sr. Bolsonaro, porque, como los viejos, son una carga para el modelo económico. Una precandidata de los “refundadores de la república”, lanzó la idea de dividir su departamento entre los señores de abolengo y la indiamenta, fastidiada con sus gritos reclamando tierras robadas y por abusos de narcos, terratenientes y nuevos empresarios del agro.

Con los Nukak Makús, como con buen número de etnias supervivientes, la historia no es diferente. Fueron tema en nuestros cursos de Culturas Precolombinas en la UIS como ya se dijo, solo que entonces todavía eran nómadas cazadores recolectores, viviendo de la naturaleza, acosados por colonos que invadían sus territorios tratándolos de ladrones, cuando los nativos no tenían noción de robo. Todavía se recuerda una matanza de indígenas en Planadas (Meta) por lo mismo; cuando se interrogó a los culpables, aseguraron que matar indígenas no era delito porque no tenían alma. Ahora sedentarizados, evangelizados y urbanizados, los Nukak quedaron colgados de la brocha desarraigados de su cultura, a tal punto que sus mujeres buscan en la prostitución o comercio sexual por dinero, una forma de sobrevivir; y “makusiar” es nuevo verbo machista. Despavoridos ante la pandemia, están volviendo a la selva ya escasa, porque de pandemias exterminadoras tienen noticias: la gripe, el sarampión, la viruela y el tifus se los trajeron quienes venían a salvarles el alma.

Adenda.- Estamos tan atrasados en futuros ecológicos, que siguen buscando terrenos para botaderos de basura a cielo abierto. ¿Que la basura es dinero? Otra vez el talante.