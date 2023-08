Por no distinguir entre una y otra, se termina odiando todo lo que suene parecido para no contaminarse, así sin quererlo, finalmente seamos sus objetos pasivos; los desarrollos del poder como materia prima de la política en todas sus dimensiones, desde el poder en el grupo familiar hasta en los imperios, siempre estarán presentes en nuestras vidas; no hay escapatoria. La politiquería es la parte degenerativa de la política, el manejo mañoso del “cómo voy yo”, con quién me colincho para tener acceso al ponqué de los beneficios personales o para quienes me ayudan a encaramarme; lejos de los alcances colectivos prometidos en campaña, de dientes para afuera.

Pues en estas estamos; este escrito puede ser el mismo de hace cuántas jornadas electorales; pretende lo mismo: denunciar la pobreza y la falta de vergüenza de los candidatos-voceros supuestamente de los proyectos colectivos, pero centrando toda la fuerza de su campaña en los avales, en cuánto vale la empresa, quiénes los donantes y cuáles las contraprestaciones, mientras se reparten abrazos y alzan niños mocosos en barrios pobres. La degeneración de la política en politiquería ha llevado hasta los “ismos” que se usaron siempre para denominar tendencias en arte, filosofía, literatura por ejemplo, aplicados ahora ridículamente a movimientos politiqueros que nada tienen de corrientes del pensamiento tipo “rodolfismo”, “fiquismo”, “uribismo”, “pastranismo”....

Vigente un gobierno con tantos deseos de cambio, con tantos temas y problemas por abordar, nunca antes puestos sobre la mesa, penoso que las campañas pare elegir gobernadores y alcaldes se estén desarrollando como si aquí no hubiese sucedido nada relacionado con el poder político; la misma politiquería barata de compadrazgos, ataques personales y “Tongo le dio a Borondongo ...”. ¿Y el voto programático? El Art. 259 de la C.N. está vigente: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato” ¿Lo sabían los aspirantes esta vez? Muy probablemente no y menos los electores. Letra muerta entre letra muerta. Un síntoma más del pueblo adormecido que tenemos; ni siquiera con el mundo en llamas a su espalda se despierta; el trabajo de dormirlo les quedó bien hecho.

Adenda.- Alberto Gonzáles Gómez M.V. otro amigo que se fue. A nuestro querido “Chinco”, compañero de juventud, nunca podremos retirarlo del recuerdo. Para las familias González Montero y González Gómez mis sentidas condolencias.

