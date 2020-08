También podrían ser tragos amargos o tristezas felices; qué mas humanitario que poder llevar a los lectores comentarios sobre piononos, cocteles margarita o triunfos seguros en la lotería, usando números de la placa de un encarcelado. Pero tantos sucesos cotidianos vistos desde una posición crítica frente al mundo, dan tema para opinar en los medios; dejarlos pasar por obsecuencia, callando por conveniencia personal, es falta ética.

Postres salados los que todos los días se están viendo en la campaña del Sr Trump para su reelección, bloqueando aquí, tumbando allá, sancionando y de qué manera a los desobedientes, si no que le pregunten a Maduro y a Evo, enviando emisarios a diestra y siniestra para que entreguen la cartilla acompañada de tropas para hacer escuelitas y “resguardar fronteras del narcotráfico”, asunto que en un país libre y soberano es de decisiones internas; para no hablar de las barrabasadas increíbles en el manejo de la pandemia porque primero la economía, después la gente; frente a los Acuerdos de París sobre medio ambiente o en el regreso al apoyo a golpes de estado, a la manera del Sr. Eisenhower comenzando la Guerra Fría y de su secretario J.F. Dulles, tan parecido en arrogancia imperial al Sr. Pompeo. Pero mirándolo desde aquí, solemos engañarnos: al gringo raizal y a quienes se creen, incluídos migrantes latinos obsecuentes paniaguados, eso les exalta el ego, les gusta porque “América first”; y como además usan el miedo, si no votan por ellos su país será otra Venezuela -que ellos crearon con sus bloqueos-, porque Biden y Obama “son comunistas”, que es como decir que el papa es musulmán.

Postres salados también los que diariamente sirven en Colombia; solo uno por espacio; acudir a suplantar el estado de derecho por el estado de opinión, convocando manifestaciones y protestas porque un fallo no favoreció al gran jefe –igual vociferaba Laureano-, y sumarle que los órganos de control estén manipulados por el ejecutivo, es perfilarnos hacia una dictadura, muy del estilo del deseo del gobierno Trump, para que vean cómo encajan las piezas de la geopolítica. No en vano el Sr. Duque inmediatamente fue elegido voló a Washigton, no a rezarle a la chiqinquireña ni al Señor Caído.

Adenda.- Que Cadena ha sido el único abogado capaz de meter al Sr. Uribe a la cárcel, dicen Tola y Maruja.