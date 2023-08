No me refiero a la vieja película que siguen programando en Semana Santa, basada en una novela de Sienkiewicz (1.895), sino a esta pregunta válida tanto en lo personal como en lo social en todo tiempo y lugar, porque dicen que quien no sabe para donde va puede llegar a cualquier parte. Sugiere identificar retos y programar salidas, no muy de la cultura latina más orientada hacia la improvisación. Los cambios sociales exigen algo más allá del bla, bla de los discursos sobre el programa de gobierno que se quedan ahí, sin hacerlo práctica. Y una aclaración sobre el concepto de cambio social, que no es cualquier cambio; se necesita que afecte la estructura social para que sea cambio social, concepto hoy tan prostituído que hasta en variaciones en la moda se aplica.

Pues todo parece indicar que en la búsqueda de un destino nacional diferente, el actual gobierno ha entendido el concepto por donde lo entiende la sociología crítica, planteando cambios estructurales en la tenencia de la tierra rural, en las relaciones laborales, en el manejo de la salud y la educación, replanteando el papel del Estado que viene convertido en rey de burlas, en aparato costoso y estorboso para la libre empresa. Difícil tarea en una sociedad dormida sobre su propio pasado, con miedo al futuro y fuerzas políticas más que suficientes para hacer fracasar todo intento de cambio social.

Cambiar por cambiar es caprichoso o irrelevante; y si esos cambios los determina el llamado al consumo porque es lo modal, lo “In” peor; el fondo sigue igual. Identificar los problemas es el comienzo; denunciarlos en foros nacionales e internacionales –en lo cual el actual gobierno ha demostrado la suficiente “verraquera” para hacerlo-, es paso obligado para posicionar al país en lo cual no andamos muy bien parados. Tenemos lacras que hacen ver a los colombianos como delincuentes empedernidos; no es para menos: exportamos sicarios a Ecuador, Haití, a asesinar a un alto funcionario paraguayo en Cartagena, vimos lo que se veía venir para la UP y no se hizo nada, en lo que va del año van 98 líderes sociales asesinados , ... ¿Para dónde vas Colombia?; tenemos un proyecto de país diferente de aquel que nos dejaron, ganado en elecciones libres. Este es un camino; el otro es continuar en lo mismo. “¿Quousque tandem?”

