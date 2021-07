Repetitivo insistir en que todo lo social es dinámico, si bien la orientación de sus tendencias es producción humana, no del destino divino, como piensan los creacionistas. También lo son los lenguajes, de indudable origen social: artes, arquitecturas, escrituras, músicas, sabores culinarios, modas, las palabras, etc. Digo las palabras que no son solo sonidos graficables, sino que contienen conceptos; cuántas se han ido de nuestro entorno inmediato porque entraron en desuso ya sin vigencia: garlar, pendolada, ure, zamarro, aguador mientras llegan nuevas a empellones, sobre todo con la cibernética y su globalización del inglés: los imperios llegan hasta donde van sus idiomas.

Hoy, 20 de julio, es oportuno recordar una de esas palabras que entonces era permanente entre libertarios, no solo por sonora sino por expresar un alto sentido político; la palabra soberanía hacía su entrada en estos territorios como respuesta al coloniaje de los europeos, por más de tres siglos en América, expulsados, si bien reservándose enclaves estratégicos como Las Malvinas, islas caribeñas y hasta pedazos en los casquetes polares; y sin vergüenza lo continuarían hasta el siglo XX en Asia y en África. Pero esa soberanía amada y soñada con tanto heroísmo, tanta guerra y tanta esperanza porque al fin pero tarde, entrábamos en la modernidad de las repúblicas superando el “ancien régime” feudal, no pasó de ser un espejismo; con la “independencia” se habían librado de la administración directa de los territorios colonizados, pero los continuaron manejando como neo-colonias porque todavía teníamos mucho por aportarle a su propio desarrollo, si se aceptan las teorías de los “cepalinos” o de Gunder Frank, según la cual los países pobres, atrasados y subdesarrollados lo son porque tienen y tuvieron riquezas.

De ahí que el modelo actual de desarrollo impuesto a estos países, a donde entran y salen sin qué soberanía ni qué ocho cuartos, interviniéndolos, imponiendo gobernantes y todo tipo de sanciones si no guardan la línea “democrática” definida por ellos, siga basado en el de las “ayudas” a los países pobres, como leo en acertado comentario. Igual que en el colonialismo, nos continúan viendo como menores de edad, incapaces de manejar soberanías por ser “tendencias pasadas”, mientras continúan despojos y tratados de “libre” comercio. La palabra “ayuda” contiene el concepto de relación desigual que además se quiere seguir manteniendo.