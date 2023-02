¿Qué clase de país es aquel donde un considerable porcentaje de sus habitantes, pero sobre todo de su dirigencia, se obstina en mantener estática la sociedad, cuando la realidad dice que, como cuerpo viviente que es, toda sociedad es dinámica hasta el agotamiento cuando, enferma, reclama remedios cuya calidad depende de la gravedad del paciente social? En eso estamos, tratando de responder esta pregunta formulada por un europeo residente colombiano, en la que sin mirar la suya y sus dolencias, se mostraba sorprendido por encontrar opositores al proceso de paz, la parcial y la total, a la consulta anticorrupción y ahora a reformas estructurales en el manejo de la salud, la administración de las pensiones, la justicia, el trabajo y la tenencia de la tierra rural.

La respuesta, muy esquemática en el “whatsApp” hay que decirlo, la encontró en la alienación, el adoctrinamiento y en la resistencia al cambio social persistentes, respuesta que ya es ganancia entre tantas frivolidades y mensajes tontos, de energía “positiva”, adobados con pajaritos, rositas y buenos días, enviados de buena fe mientras la sociedad agotada, plagada de enfermedades sociales, pasa y repasa sin ser advertida; y cuando llegan algunas soluciones - “¿el poder para qué?”-, aquí no pasaba nada; como en la salud donde las EPS resultaron funcionando de maravilla de la noche a la mañana. Caer en el negacionismo sobre la gravedad de la problemática social, es desconocer que las sociedades humanas no son estáticas sino dinámicas y ese dinamismo permanente no es capricho de nadie sino inmanente; se generan problemas muchos de los cuales se pueden solucionar aplicando recursos de la misma sociedad; pero cuando esos problemas afectan de manera grave el armazón del edificio social (bases, columnas, vigas = instituciones) hay que cambiarlo; así de sencillo y así de difícil.

Un artículo en este diario de Gustavo Galvis Arenas sobre los 100 años de la U. Libre, su Universidad, me recordó que los tiempos de cambio social no son solo de ahora; hasta una universidad fundaron los radicales liberales (Benjamín Herrera, Rafael Uribe Uribe.... luego López Pumarejo) que primero ensayaron con la guerra sin éxito y luego por la vía institucional –bien parecido al proceso vivido por la UP-, tratando de aplicar en el país principios del liberalismo no salvaje. La respuesta, entonces como ahora, fue la estigmatización y al asesinato de líderes.

