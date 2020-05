Dicen quienes se imaginan extraterrestres que años ha nos visitó un marciano y la comisión para recibirlo lo paseó por diferentes sitios y actividades humanas, una de ellas por una fábrica de automóviles para que observara el proceso; preguntado respondió que en su planeta exactamente así se hacían los hijos. Extrañado también debió sentirse un turista jupiteriano de visita por estos días de pandemia, que usaba la misma lógica de los terrícolas; por esto descubrió absurdos que no son para dejarlos guardados como secretos del Pentágono.

Nivelarse por lo bajo, advirtió, es decir, inflando el pecho, que los muertos de hoy –en EEUU, Inglaterra, España- ya no fueron 300 sino 297; más absurdo cuando se trata de países líderes en la conducción de mundo; es el caso de los EEUU, dando muestras increíbles de insolidaridad con sus congéneres; a su gobierno le importa más la campaña electoral haciendo política sucia, culpando a otros de su propia negligencia consciente, con desamor por la vida pero apego casi genético al éxito económico como sea. Reconoció que para un hecho sobreviniente –igual sucede en los accidentes-, tampoco en Júpiter están preparados; pero no demuestran tanta incapacidad, sabiendo que en los conflictos deben fluir soluciones mayores. Sospechó de las aperturas “inteligentes”, viéndolas como estrategias para dejar solos a los terrícolas y que se defiendan como puedan; 200.000 muertos mal contados no son suficientes para conmover al poder.

Descubrió, y guardó la frase en su escafandra, que aquí teníamos pasado y que el pasado no perdona, ni se queda ahí donde lo dejan; regresa para cobrarnos. Oyó decir que mucho de la pandemia tenía que ver con el desmantelamiento del Estado del bienestar, con las privatizaciones, pero no entendió mucho. Porque le interesó más detenerse en otros absurdos: que la corrupción estuviese desviando presupuestos y mercados –tipo agro ingreso solidario- destinados a los más pobres o que hubiese gobiernos cantando victoria por importar unas cuantas mascarillas para 48 millones de habitantes o porque en Ecuador la cosa es peor; vio también cómo con o sin pandemia asesinan líderes sociales. Entendió que el encierro o cuarentena, si bien intencionado en principio, podría ser un campo de observación expedito para sociólogos, psicólogos y estrategas militares, sin querer queriendo, pensando en una sociedad totalitaria; espantado salió volando para no contaminarse.