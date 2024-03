Un día sin carro

Nuestra Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga dice que fue exitoso. Como todas las cosas todo tiene muchos pareceres. Si vamos a ver, seguramente encontraremos que las cosas no son como le parece a la doctora Consuelo.

Tuve la oportunidad de preguntarles a muchos conductores de taxi; ellos no estaban contentos, claro se deleitaban por disfrutar de la movilidad, pero se quejaban de que no había los pasajeros que suponía en el centro de la ciudad y no levantaban carrera; en los centros comerciales asustaban.

Habían unos muy contentos: los funcionarios públicos, quienes con sus carros de placas oficiales tenían toda la ciudad para ellos, bueno siempre la han tenido.

Los que sí estaban furiosos fueron los comerciantes, ese día no hubo ventas y al parecer siguieron respirando ozono. Esto no es más que un buen ejemplo para extrañar una ciudad con la debida planeación, donde se construyen las vías necesarias y donde se fijan normas sobre el aprovechamiento del suelo.

No le echo la culpa al doctor Mauricio Mejía, el administra lo que le entregaron.

También nos puso a meditar sobre la cultura ciudadana, sobre la utilización de nuestros espacios públicos. Somos parte del problema, nos parqueamos donde nos da la gana, así sea un momentico, de pronto con la cola salida y es vía y media la que obstruimos; si no podemos pasar el cruce, porque el semáforo cambia nos quedamos en la mitad de él y ahí fue troya: nadie va por un lado ni por el otro.

Lo aterrador son los buses de Metrolínea, en las horas pico son un desastre, si no me creen, póngale cuidado: en la carrera 33 no se van por la derecha que es por donde se recogen pasajeros, lo hacen en el carril izquierdo, porque saben que se van a encontrar el compañero que no pudo cruzar y tendrá la cola en carril y medio atravesado, así es que pasará con mucho cuidado y los demás que esperen.

¿Para quién sirve el día sin carro?