La causante de todas nuestras desgracias, sin ella muy seguramente los procesos de reconciliación y de paz ya se habrían dado, y los ríos de sangre y dolor no serían tan aterradores, convirtiéndonos, en uno de los países más violentos.

Hoy estamos viendo una luz al final del túnel, esperanzadora para la inmensa mayoría de los colombianos, así sea con preocupación por las dudas que nos asaltan. Pero como ya lo he expresado, seguramente esta generación a la cual pertenezco no conocerá un país en paz, así el doctor Santos y Timochenko reciban el premio Nobel de paz.

La droga maldita seguirá siendo el oxígeno para mantener un conflicto interminable, si no es atacada por donde debe ser, estamos muy lejos si no se le da en el motor que la mantiene con vida. Debería haber una mesa de diálogo internacional para enfrentar su consumo, solo desde ahí veríamos los colombianos un final feliz. Hablar del posconflicto no será de nuevo décadas de guerra inútil con grupos armados escondidos detrás de una actividad lucrativa, que seguirá enlutando al pueblo colombiano.

Ya se han dado pasos en el camino de hacer que el consumo de la droga sea legalizado, enfrentándolo desde el punto de vista médico. Muchos años se persiguió el licor y su tráfico ilegal enriqueció a muchas familias, hasta que este se legalizó. El perseguir su tráfico no solo favorece a quienes la producen, detrás de ella, hay muchas empresas lícitas que se enriquecen con los insumos del narcotráfico, esto mueve a muchos corazones a los que no les importa el daño que esto causa.

Es igual al mercado libre de armas en los Estados Unidos. Masacres en colegios o en centros enlutan el alma, y las asociaciones de fabricantes de armas y de sus comercializadores impiden que se le ponga un control legal a seguir armando a sus ciudadanos. Según las estadísticas hay un arma para cada uno.

Al toro hay que cogerlo por los cuernos y el doctor Santos tiene la palabra para no hacer las cosas a medias.