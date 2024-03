Al oído del señor Efromovich Avianca

Compartir

En Colombia, muchos todavía consideramos a Avianca como nuestra, pero no es cierto, es del continente. Somos pasajeros frecuentes algunos, y disfrutamos de las cosas buenas que nos ofrecen en los aeropuertos, el buen trato casi siempre y los ascensos cuando tenemos alguna opción. Por eso cuando hacen algo que no es correcto lo sentimos y lo rechazamos, más cuando nos toca el corazón. El pasado 21 de julio una joven pareja con un bebé de 23 meses tomó el avión de Avianca en Nueva York, en la ruta NY-Cali con escala en Medellín, ahí abordaron otro destino a Santa Marta, cumpliendo con sus obligaciones cada uno obtuvo su pase de abordar, empezado el servicio se solicitó creo el desayuno, el correspondiente a la bebé, la señorita le dijo que no tenía derecho porque no le habían advertido, de esto no se tenía conocimiento ni en la venta del cupo ni en el chequeo, razón por lo cual la madre lo exigió, porque ella tenía derecho como pasajero registrado y abordado; le contestaron que si sobraba le daban. Esto lógicamente molestó a la madre y rechazaron que a su hija le trajeran sobrados. Cuando llegó la hora del snack, lo que era un sándwich, sucedió lo mismo y los pasajeros molestos como sus padres, reclamaban por el desconocimiento de una empresa donde los niños y los ancianos deben tener prelación y nada de sobrados, por lo tanto ella se vio en la obligación de atender a la bebé.

Está muy bien el crecimiento, el poner al servicio aviones de última generación, el mejoramiento de las salas VIP, pero el buen trato es lo fundamental, como el sentido común de quienes atienden al usuario, de pronto alguien con el codo borra lo que otros escriben con la mano. Tampoco se debe desconocer a un gran número de usuarios que compran tiquetes promocionales, ellos no existen para Avianca, no les reconocen millas justas, ni los segmentos para mantener o mejorar su estatus. Otras empresas como Viva Colombia llegan con nuevos aviones y será competencia.

Chloe merece una disculpa señor Efromovich.