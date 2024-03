Mitómano y además caprichoso

Opinión de Luis Ernesto Ruiz

Son las posturas que diariamente nos muestra la personalidad de nuestro presidente, y lo digo con todo respeto, porque al parecer él se irrespeta a diario con sus locuras. Para la muestra un botón, desde inicios de su mandato, la agarró contra la alcaldesa de Bogotá, porque no le daba gusto con enterrar el Metro, claras fueron las respuestas de la mandataria capitalina. No se puede, ya está contratado, sale más costoso y los bogotanos no le jalan a esperar otros cincuenta años; y este “chinito” sin los ojos rasgados como los verdaderos, empieza a darle pataletas y a ver cómo se desquita.

Para seguir en el cuento le puso la trampita al nuevo alcalde, empacando su caprichosa actitud, le llevó datos de consejeros juiciosos y habló de una mezcla, un rato por los túneles y otra con la vista a la tortuosa Bogotá. Tampoco le dieron gusto.

Se acordó que por ahí tenía otros caprichitos embolatados: las reformas, porque él quiere controlar todo para poder amarrarse al poder, amparado en que no más ladrones, (eso puede ser cierto), pero se hace el distraído con la compra de los carrotanques y algo más para la Guajira, bastantes millones se embolsillaron sus amigos. No podemos olvidarnos del turismo de cuenta del presupuesto de la Nación, en sus correrías con amigos, como los de su amada esposa, viajando por el mundo, con peluquero y comitiva lambe manos, abordo.

La pataleta mayor, fue la amenaza con sacar al pueblo para que le de facultades una constituyente sin control y así hacer lo que le plazca, pero ya vio que esto le rebota y dice que los políticos deben hacerse a un lado, porque él solo quiere jugar con los que siempre le dicen: sí señor. Pero bien sabe que esto servirá para encerrarlo, y así podamos reconstruir lo que él ha destruido.

Menos mal que en el mundo entero ya le conocieron sus malas mañas. En sus discursos lo dejan solo, cuando no, se les pierde a sus compañeros de viaje. Las malas lenguas dicen muchas cosas, no son propiamente paseos espirituales. Preparémonos para no más caprichitos.