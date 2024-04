El que es caballero repite

Opinión de Luis Ernesto Ruiz Cardozo.

Un buen amigo me dijo: “se le subió la bilirrubina, como dice Juan Luis Guerra”. Y otra vez tuve que ir al cuidado de los médicos en la moderna clínica Fosunab; no es nada nuevo, una neumonía, parece que voy a seguir dando guerra.

Tenía sobre el tintero algo importante después de contar (como muchos lo han hecho) las necedades del presidente Petro para acabar el país.

No creo que sea la salida que muchos esperan, el ruido de sables en Palacio no se dará, las Fuerzas Militares son constitucionales, desde sus escuelas de formación, donde juran defender la bandera. Su comandante en Jefe, es el presidente Petro, legítimamente elegido, como han sido los anteriores que respetaron las decisiones, así a muchos nos les gustara.

Pastrana llego al poder por un reloj de manos del cabecilla ‘Tiro Fijo’; creó un área de distensión, pero el episodio de ‘la silla vacía’ echó al traste con sus propósitos. Crecieron y se reorganizaron las Farc, y las fuerzas militares, ya con recursos, se reestructuraron, se entrenaron y modernizaron sus equipos.

Uribe dijo: “Esto se arregla con la fuerza y unas fuerzas militares revitalizadas”. En sus dos periodos arrinconó a las Farc y otros grupos, pero también hubo una mano tendida para la desmovilización.

Santos con los votos de Uribe recibió la posta y dijo que quería la paz y un Nobel, consiguió lo segundo pero no lo fundamental, abrió un camino tortuoso e injusto, entregó buenos pedazos del poder a las Farc y la cárcel para los defensores del orden.

Todos estos recibieron el apoyo de las fuerzas militares, no violaron la Constitución, pero hicieron guiños.

Mientras se mantiene la estabilidad de la Constitución que nos rige, los que esperan un camino fácil y sin responsabilidad no encontrarán salida. Las mayorías evidentes no queremos que el país se derrumbe. Nuestro deber es trabajar con entusiasmo, generando empleo y desarrollo regional. Antioquia es un ejemplo, hay que seguirlo de acuerdo a las responsabilidades regionales. El trabajo de los organismos de control, excluyendo a la Fiscalía que ya tiene dueño, es fundamental. Solidaridad con el Senado de la República, que es una contra barrera. Importantísimo respaldar a las Cortes, baluartes de la libertad, con cicatrices generadas por el M19. Y ahí están todos, antes vimos a Vera Grave con ametralladora en un acto contra ellas y ahora en un escritorio empoderada. Caminan por el filo de la navaja con propósitos de cambiar la Constitución por decreto. No creo que lo logren.

De acuerdo, la gente quiere seguridad, especialmente en los campos, pero no se atreven a denunciar a quienes los extorsionan y pagan en silencio, se crecen y no son lo que dicen ser, sin denuncias pueden continuar sus tropelías. Las denuncias son privadas no les crean. Sin eso no van a ir a la cárcel. Todos tenemos que poner.