Ahora es la Selección

No he querido continuar con el tema pasado porque todavía hay muchas inquietudes sobre Colsanitas. Creo que lo que ahora nos tiene a algunos con neumonía, a otros con cáncer, y para no alargarlo a otros con impotencia, es el golecito que le hizo en Córdoba la selección de Argentina.

Yo solo sé que nada sé, como lo dijo Sócrates, pero por los resultados está visto que el equipo trabajaba por empatar y no perder, estos fueron los resultados, no solo eso, la manera como se movían en el campo. No eran los mismos que veíamos en sus equipos en Europa.

La selección de Carlos Queiroz (portugués) mostraba mucho fútbol y desde luego mucha energía puesta en el campo, era juego europeo, esto es: fuerza, energía, ganas y desde luego más desgaste.

Resultados evidentes, mientras en 18 partidos, ganó 9 partidos, empató 5 y perdió 4, dos de ellos por goleadas desastrosas, donde se pudo percibir de problemas internos.

Preparar un equipo no solo es la parte técnica, física, utilería, alimentación, etc, la más importante es la profesional en sociología, y la solución de los directivos fue sacarlo no resolver el tema de la motivación, ahora no sé si la parte económica pesó. Ahora lo vamos a sentir.

Con el profesor Reinaldo Rueda fueron 19 partidos: 5 victorias, 10 empates y 4 derrotas, de la eliminatoria solo ganó 2. Estas estadísticas demuestran la diferencia en un equipo que no quiere perder porque va a empatar.

El problema no solo es el de dirigir figuras, todas millonarias y exitosas, con temperamentos distintos, es la falta de haber hecho una concentración para lograr la motivación y esto se vio en la reacción de Falcao cuando terminó el partido con Argentina.

Sí estamos mal, depender de otros es una vaina. El problema de estar marginados del torneo afecta a mucha gente, lo económico cuenta, eso movía especialmente el ingreso de mucha gente que depende de la venta de camisetas y recuerdos de la selección, la televisión tiene un roto grande; nos queda mirar a los grandes. La culpa pues, no fue de la vaca.