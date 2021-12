No le fue mal en las encuestas, queda de tercero y es un esfuerzo que ha realizado solo, los medios le han dado juego, no ha tenido que bajarse los calzones para mostrar el trasero como Mockus, la verdad ha sido éxito, no sé como consiguió ser portada en semana y su directora Vicky Dávila lo tiene en sus amores.

Su talante ha conseguido adeptos, ha sido duro y descarnado, pero para crecer es necesario así sea en su duro vocabulario, para aportar objetivos y programas, hablar solo de corrupción no lo es todo, sino cómo para adelante este sufrido país, en economía, en soluciones al problema social, en materia de seguridad. Expresar cuál es su concepto sobre las fuerzas del orden, concepto valioso que significaría el apoyo del campesino.

Esos programas encuadran en que el retiro de las chequeras desde donde sale el despilfarro y el saqueo, no necesitará de reformas tributarias.

Es necesario crecer su equipo. De otra parte hay una falencia que pesa, la falta de poder en el Congreso. Luis Carlos Galán fue candidato a la presidencia y cabeza de Senado, eso pudiera hacer él, y llenar de gente limpia su capacidad de elegir. Eso tiene que pensarlo con cabeza fría, el no hacerlo sígnicaría hacer que este esfuerzo sea flor de un día.

Y mi recomendación final, cuál camino seguiría, si no va a la segunda vuelta, la duda de que puede ser Petro, le impediría que una muy buena parte de sus paisanos lo siguiera, yo sería uno de ellos. Ahora que viene el tiempo de meditación espero lo haga.

Y hablando de otros menesteres: no entiendo por qué esta en caída libre nuestro mal querido Presidente, el país muestra mejores datos de crecimiento económico, el empleo se ha recuperado con mejores índices que otros países, si bien la inseguridad es grave especialmente en las ciudades, el delito de los grupos criminales en las regiones ha sufrido serios reveses. Dejar al Presidente solo en manos de la oposición de Petro es lo que ha generado el crecimiento de este, ojo es mejor que recupere sus querencias.