Es la canción que no pasa de moda, por lustros algunas letras se ponen de moda, siempre la oí desde que mi abuelita existía.

Todos empezando el año, arrancado con buenos propósitos, estoy seguro, para otros será de preocupación, y digo algunos, para decir lo menos, porque muy seguramente será más de la mitad de los colombianos, aquellos que correspondemos a los rodolfistas frustrados, y otros, los que ven que su jefe Petro ya les genera muchas dudas.

Pero no podemos echarnos a morir por la leche derramada, hemos pasado ya por muchas grandes preocupaciones: la guerra que hemos vivido por más de 50 años, otro tanto soportando coexistir con la corrupción rampante que pulula en todas partes, no solo en las instituciones de Estado, tampoco podemos cerrar el ojo para mirar el sector privado, que ha formado parte de esta vergüenza. Hemos convivido con múltiples desgracias y hemos salido adelante, el mundo del narcotráfico nos llevó a épocas tristes done con dolor y valor soportamos muchas desagracias nuestro espíritu siempre ha logrado sortear todo y poco a poco tenemos un país creciente en su economía, y en el futuro cercano hacerlo más incluyente y equitativo.

Su soporte, yo diría que es la capacidad del sector privado que no podrá ser la más rica del mundo, pero si muy responsable con el medio donde se asienta, no solo en las ciudades sino en el campo. El esfuerzo que se ha hecho para desarrollar la vida rural necesitó del respaldo de las instituciones militares y policiales, las que han acompañado todo este esfuerzo.

Si, el péndulo de los gobiernos de izquierda en latino américa ha llegado, podemos decir que llega con un hombre que se ha preparado y el país no le es extraño, desafortunadamente se rodeó con personas, sin conocimientos para las responsabilidades que le entregaron, por eso aquello de: pruebe y si se equivoca corregimos, es el pan de cada día. Esperemos que no nos lleve a grandes yerros, que nos afecten.

Por ahora recomiendo que el entusiasmo sea el camino del 2023, para que este año nuevo nos dé una vida nueva.