Además recomendado, pero no se hizo el suficiente caso, y lo que tenía que pasar, pasó. El señor Petro demostró que tenía bien estudiado la participación en estas primarias y se salió con el santo y la limosna.

Tampoco demostró que esta tan bien, que se saldrá esta vez con la suya, y lo tendríamos como nos preocupa: de primer mandatario de la nación. Aunque se hizo un gran esfuerzo con Fico, se pudo vislumbrar que sí se puede, si los partidos que esta vez no pasaron desapercibidos y obrando con lógica responsable y deber de patria, garantizan el futuro de una democracia fuerte y libre.

El palo no está para cucharas como decía mi abuela, ha habido tantos desatinos y proliferado la corrupción y malas costumbres que ese país hastiado está dispuesto a entregarle el poder a Gustavo Petro, sin importarle cuáles serían la repercusiones futuras.

Tenemos que remendar con tino, para que no salga lo roto por lo descosido, porque no se trata de que sigan los mismos con las mismas, sino la suma de voluntades con el propósito de acabar con los corruptos y quitarle lo de sus fechorías, así como brindarle a los ciudadanos la seguridad de su vida y bienes, y a los jóvenes la educación gratuita para darle oportunidades a todos. Igualmente que los enfermos no se sigan muriendo en la puerta de los hospitales. No más niños muertos por desnutrición.

El Congreso como se esperaba, le dio responsabilidades a todos los partidos, Petro al final tiene algo parecido a lo anterior, pues los elegidos corresponden a varias vertientes de la izquierda. Así es qué hay suficiente para una propuesta de oposición como lo ha sido siempre y suficiente para que aliados en un programa saquemos este país adelante.

Finalmente Santander tiene una amplia representación en el Senado que sumados a los de Cámara podemos ir por lo que se nos ha negado. A ver si el Dr. Rafael Marín reúne a Prosantander con los Parlamentarios electos para cuadrar la agenda que le presentaremos al próximo Presidente.