Como que nos está yendo mal

Nos está yendo mal. Otro podría decir que vamos de mal en peor, muy seguramente no solo por el despelote de este gobierno, sino por aquello de los incendios. Claro, tenemos que recordar que a Petro no le gustan los bomberos, por eso no les da presupuesto y les toca a quienes si les duele, como son las autoridades territoriales, hacer de tripas corazón y echarle mano a sus pobres presupuestos.

Se tuvo que hacer el gran esfuerzo por parte de nuestro Gobernador y los alcaldes, con ayuda de voluntarios, desarrollar las tareas necesarias, con la presencia de helicópteros y aviones, trasportando el agua necesaria para acabar las llamas que tanto nos hicieron daño.

Duele en el alma ver los frailejones quemados, unos más que otros, por lo que hay esperanza de que vuelvan a tomar vida; es necesario que El Niño afloje y La Niña nos suelte unos aguaceritos, los necesitamos con urgencia.

La madre tierra, en algunos lugares, las heladas causan desastres, ya vimos lo que está pasando con la cebolla en el páramo de Berlín; otros, los ganaderos están sufriendo con sus hatos, tienen que disminuirlos y además el ganado pierde precio, (claro que eso no llega al consumidor final).

Hay países donde las heladas y su nieve golpea muy fuerte; en otros las aguas y los vientos van contra sus moradores, nadie está medido con el mismo cartabón. Todos hablan del trastorno en la naturaleza con el cambio climático, pero poco hacen por mitigarlo.

Algunos dicen que esto es paja que no hay nada que afecte a la nuestra vida terrenal, que estos es tema de algunos gobiernos; esto es lo mismo cuando aseguran que las brujas nos existen, pero de que las hay, las hay.

Es mejor prevenir los incendios que nos atormentan, no quemar hojas secas, entiérrelas, eso sirve de abono. Cuidado con los vidrios, especialmente las botellas, con el sol son un fosforito. El cigarrillo además de dañoso es peligroso, las colillas generan incendios, entiérrelas.

Ojo con los pirómanos que son culpables de buena parte de estas emergencias, deben pagar por ese crimen de lesa humanidad, estemos pendientes porque el daño es incalculable.