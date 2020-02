De nuevo la culpa no es de la vaca

A los colombianos se nos olvida que los medios en este país han tornado por héroes a un sin número de asesinos. Cuántas telenovelas no circulan por el mundo con la vida, milagros y atrocidades de Pablo Escobar y sus secuaces, donde las víctimas no son las que dan la medida del rating, y si la dan sus bacanales y sus coronadas de coca o sus espectaculares escapadas. No son tan solo las colombianas, también las mejicanas, todas éstas opacaban las películas de los mafiosos italianos, en mediados del siglo XX en los EE y Europa. ¨Heroína¨ narcotraficante que luego estuvo en líos de faldas con el capo Mejicano.

¿Cuantas veces no salió Popeye a bailar en películas, algunas veces como servil del patrón, y luego en entrevistas en la cárcel?, más tarde cuando salió de ella, era un fulano que los medios lo perseguían y lo hicieron importante. Nuevamente se olvidaron de las víctimas, porque éstas no dan rating a los medios.

Y ahora qué no harán cuando llegue Mancuso al país, amigo de tantos, pero también un delincuente. Ya verán cómo aparece en todos los noticieros y revistas, seguramente Semana le dará portada, como se la dio a Merlano. Esto es lo que vende.

Por eso cuando le preguntan a un General de la república por la muerte de Popeye, él con su carácter de militar pero además de buen cristiano, siempre respetuoso de un Dios que siempre lo guía, tiene que decir que como toda muerte produce dolor en su familia y él como colombiano debe darle el pésame a su madre, ella, como todas sea lo que sea, era su hijo, le duele su partida. O no vieron como lloraba la madre de Escobar?

Por eso me parece un despropósito la crítica al General Zapateiro, que tantos buenos resultados ha dado en las operaciones contra esos criminales que los medios convierten en héroes. Qué lástima sería que se perdiera un buen oficial por leer el corazón de una madre y su familia.