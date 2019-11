Ya se ha llenado con justificación una buena cantidad de cuartillas donde el común denominador es lamentar la dolorosa situación de 8 madres por la pérdida de estos infantes que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Muchos más en el pasado corrieron con la misma suerte, sin que el Congreso y especialmente el Senador Barrera quien hoy ha puesto especial interés y en ese entonces no lo hizo. Cuando las Farc llenaron todos sus Frentes con menores de edad que reclutaban muchos de ellos a la fuerza y otros por su propia voluntad. Claro, el señor Barrera, enmermelado en ese entonces, no sentía la gravedad de los hechos. ¿Cuántos no cayeron al dar de baja a todos esos objetivos llamados de alto valor como: JoJoy, el Negro Acacio, Cano o Raúl Reyes?

El país está cargando con este dolor a cuestas porque no se ha encontrado o no se ha intentado una acción que impida que esos vagabundos delincuentes sigan llevando a la fuerza a menores de edad, porque los que se van por su propia voluntad ya saben el peligro que corren. ¿Será que el gobierno no podrá sacar de esas zonas cercadas por el narcotráfico a los niños desde los 11 0 12 años a centros de educación en áreas seguras, donde se les de: buen trato, alimentarlos y educarlos para el futuro, mientras se hace la limpieza de esos vagabundos que tanto daño le hacen al País?

¿Cómo le reclaman a un gobierno que cumpla con guardar honra y bienes de los ciudadanos si sus fuerzas del orden no pueden actuar o lo tiene que hacer con las manos amarradas? Mandar un soldado campesino a que ingrese a la tupida selva, donde le esperan las minas antipersonales y las balas de la emboscada aleve, ¿Será el camino? ¿Será que los hijos de los Senadores y críticos que pululan por doquier entregarán los suyos para el servicio militar? El país tiene que escoger si respalda a sus Fuerzas Armadas o le entrega los campos y las ciudades a los delincuentes.