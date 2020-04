Así están dejando al Presidente Duque los funcionarios de su gobierno, me parece que ha tenido que hacer mucho esfuerzo para que no se salga de la ropita cuando le recaban, que la gente opina distinto sobre lo que esta afirmando sobre sus promesas y programas para palear la pandemia en que vivimos.

Especialmente ha hecho énfasis en que lo más importante es la salud de los colombianos y muy especialmente de los héroes que están guerreando contra el coronavirus en los distintos frentes. La realidad es muy dudosa, señor presidente y señor ministro, me tomé el trabajo de consultar con dos centros de salud importantes en Santander como es la Foscal y la Clínica Internacional o Cardiovascular y me han contado que no les ha llegado un peso de lo que les deben, han hecho alharaca sobre la ley de punto final, desde el anterior ministro de salud, aseguraban que en diciembre estos centros de salud recibirían los fondos para salir de sus apuros y estamos a marzo y cada día el Dr. Duque nos cuenta muchas cosas, pero está pasando como el pastorcito mentiroso, el lobo no está por ahí. Por eso es por lo que los médicos tienen que utilizar bolsas de basura para sentirse seguros o lavar guantes o tapabocas por que la plata no llega.

Yo estaba muy contento y feliz pensando que ahora sí el Dr. Duque estaba encarrilado, pero al conocer este datico, ya me quedan dudas si las otras bellezas que nos cuenta, donde el dinero va a manos llenas a los pobres, qué tanto será realidad. Me duele porque estaba encantado con este presidente que estaba dando la gran batalla. Le recomiendo que dé unas llamaditas y verifique si de verdad le están cumpliendo con lo que nos cuenta con tanto entusiasmo y seriedad.

Sé que no vamos mal y la población colombiana es consciente y en su gran mayoría está cumpliendo, hay miedo pero también solidaridad. Vamos a salir de eso juntos.

Ya son las 6 y no corro a la tv a oírlo, como lo hice la semana pasada, perdí el entusiasmo de oírlo.