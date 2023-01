Ya son una tragedia en Colombia, se necesita no engañar al país congelando las tarifas, como decía mi abuelo, es mamarle gallo al problema. Todavía están con un diseño y control del siglo pasado. Santander va a sufrir serias pérdidas, luchamos para hacer de él un departamento turístico.

La vía San Gil Bucaramanga no puede sufrir por peajes arcaicos, las colas se vuelven interminables sobre todo en el del Chicamocha, es una minúscula caceta para atender el tráfico en los dos sentidos, en temporada se gastan hasta 40 minutos para poder pasar, y no hablemos de las metidas de pata en Piedecuesta por el invento de Invías en un quiebre de velocidad, que sumado a los semáforos y obras que se están ejecutando crean un insufrible trancón.

Invias, urge empezar las adecuaciones de los que son su responsabilidad y dar plazos perentorios a los que no lo son, advirtiendo que si no se modernizan tendrán sanciones. Igualmente obligar a las empresas de transporte carga y pasajeros a poner los chip de pago virtual, el que no lo tenga no tendrá planilla de movilización.

Los proyectos que se desarrollan si producen tráfico, tiene que tener soluciones viales, esto quiere decir que no se pueden ejecutar si las soluciones viales no están listas al poner el proyecto en ejecución, significa que el proyecto a construir debe colaborar con espacio y obra para ayudar a las soluciones viales.

También Invias tiene que amarrarse los pantalones para exigir calidad de vías en las que se paga peaje, o sancionar al concesionario por los trancones, esto es: la autoridad debe mantener el tráfico fluido con exoneración de pago.

Las cosas se puede hacer bien. La Ruta del Cacao hasta ahora se ve de muy buena calidad de obra y control de taludes, como la rapidez en su ejecución, los tramos que ya se usan solo tienen la incomodidad del paletero, hay que aceptarlo. Los túneles, muy bien acabados y se ha pensado en solucionar en los fuertes descensos una línea de protección con tratamientos para detener el vehículo cuando pierde sus frenos. Amanecerá y veremos.