Este país no aguanta más polarización

Cómo hablan de Paz Total, si vivimos en constante guerra verbal, la que hará que el tren en el que vamos todos se descarrile y los problemas comunes que tenemos no tendrán solución.

¿No habrá alguien que le hable al oído del Presidente, para que no trate de apagar incendios echándole gasolina? El país tiene que poder gobernarse dentro de la Constitución que nos rige y existen organismos para hacer que los campos del poder se puedan controlar. Pero hay que meter en cintura a unos y otros para que empiece la paz por lo menos en las redes sociales, que son las que invitan a que esto se siga descuadernado.

El presidente debe aprovechar este 2024, para reestructurar su gabinete, con personas capaces y experimentadas, así como pudo iniciar su gobierno con un ministro de Hacienda de altas calidades, puede hacerlo con los demás para que este vaya por buen camino.

Ya se posesionaron los nuevos jefes territoriales y armaron sus equipos, ahora le falta al gobierno central que de el paso trascendental, para que lo que le queda por recorrer tenga un buen fin.

Así como China, Rusia y otros países socialistas encontraron que haciendo empresas con el sector privado daban un salto en su desarrollo, este gobierno no puedo ser ciego a esa realidad. Con buenos ministros se pueden tramitar reformas sin destruir lo construido y ese es el camino para salir del atolladero.

El resultado de esta polarización fue la perdida de los juegos Panamericanos del 2027 en Barranquilla, esperemos que conciliar entre todos no sea ya muy tarde, no se puede hilar delgadito y decir que el Presidente quiso cobrarle el “fuera a Petro” con lo que atormentó la afición barranquillera a su hija y esposa, todo el mundo sabía que Petro estaba fuera del país.

Y no es que me esté volviendo petrista, es que son, precisamente, esas cosas las que nos ponen en los extremos y eso es lo que no nos conviene. No comparto sus actitudes de puyas, con las que se hace daño a sí mismo, pues es él quien está escribiendo su historia.