Es algo en lo cual estamos inmersos todos los colombianos; lo que más nos atormenta e inquieta es no tener todavía conocimiento confiable de la pandemia que estamos soportando, y más cuando sortearla no depende solo de nosotros. Hasta ahora el problema lo están mirando los países solo hacia adentro, esto es qué nos pasa como nación, y nos olvidamos de que lo que pase no solo a nuestro alrededor, sino en lo más alejado del planeta, nos llegará su efecto.

Así es que el hasta cuándo, es muy remoto e incierto, y el costo que tenemos que pagar es muy alto.

También hablando de nuestra vida interior: nos afecta la percepción de inseguridad que se vive, no solo en lo urbano; si ahí llueve, en lo rural no escampa; se siente que estamos en manos de la delincuencia y como ya lo han expresado, el delincuente entra y sale de los lugares de reclusión, sin ningún problema. Meter en cintura al delincuente de cuello blanco, cumpliendo con lo de pronta y cumplida justicia, solo está en la Constitución como un saludo a la bandera. Hasta cuándo, no lo sabemos, reformarla es lo obvio, pero sabemos que tendrá muchos palos en el camino esta carreta; la que parece no llegará a ninguna parte.

En un país que tiene tantos tribunales, es sabido que el recorrido por tantos vericuetos hace que esto sea un camino interminable, todavía se está preguntando quien mató a Mamatoco.

Hasta cuándo tenemos que soportar la corrupción, que ha permeado todos los campos del poder en este país, si bien es cierto que en la mayor parte de este planeta campea esta otra pandemia, no podemos seguir soportando que cuando se les seca la fuente, el propósito es volverla a llenar para seguir saqueándola. Todos sabemos que el dinero está en los bolsillos de los corruptos con la complicidad de unas IAS, que no van por ellos. Ahí hay lo de varias reformas tributarias, donde el dinero que necesitan los pobres está bien protegido.

¿Hasta cuándo seguiremos apoyando esta clase política permisiva con estos latrocinios?