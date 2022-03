Sobre si votar o no en las consultas, en principio creía que no hacerlo nos favoreceríamos en los reembolsos de los votos, pero viendo los resultados de las encuestas, que ponen a Petro en la presidencia de los colombianos, me pareció que era la hora de reaccionar.

Él entendió cual era el camino expedito para ser Presidente, y era manejando los resultados de las elecciones del 13 de marzo, sabía que las diferencias eran como las estamos viendo, y la votación cerrrada del Congreso iría pegada a eso, porque estas iban del brazo de Petro.

Y los demás estábamos comiendo la carreta de no participar y la pereza era muy notoria, los resultados estaban a la vista. Creo que es urgente que nos pellizquemos y no solo lo hagamos, sino trabajemos con nuestros amigos más cercanos para que ellos lo hagan y ellos con los suyos también, me asiste que no cuenta tanto por quién, sino crecer la participación es lo que importa, ahora si acertamos con el ganador mejor, la diferencia con Petro seguramente existirá, pero no debe ser abrumadora y la suma nos invita a la tranquilidad.

Ahora, participar en las elecciones al Congreso es muy prudente porque la lista de Petro será numerosa y si el cociente es alto se disminuirán los que él elija. Pilas, si nos preocupa, pues a participar y en vez de llorar.

Yo votaré por un santandereano, joven sin pasados tristes: Gustavo Moreno, verde esperanza -el girasol- el numero 51. Y para la cámara seguiré la misma conducta: Danny Ramírez, Centro Esperanza 105. En la consulta lo haré por Federico Gutiérrez.

Ahora, cuando lleguemos a las presidenciales hay que ver cómo pinta Rodolfo Hernández, de quien esperamos haga un giro en su campaña, no solo en los madrazos, sino en las propuestas, debería comentar cuál es el equipo y sus programas para coger las chequeras, cuál es el camino para hacer de este país un gobierno sin ladrones, pero sí con ejecuciones, y cómo pagará la deuda a los Santandereanos, de 20 años de historia. Reuniones programáticas, paja, ojo con César Gaviria, votar Liberal es peligroso.