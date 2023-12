La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tiene la palabra ante quienes hemos utilizado la Ruta del Cacao en nuestras voladitas a Barrancabermeja y vemos como a nuestra derecha, de una vía congestionada por el tráfico, detrás de una cadena de lentas tractomulas, después de Lebrija; se ve que existe otra vía totalmente despejada, en la que solo vemos transitar bicicletas y algunos vehículos de personas tratando de entrar a sus predios.

Nos pasa como a un muchachito a quien un día soleado le muestran una paleta y ve como se derrite sin poder probarla.

El Dr. Jonathan David Bernal González (con más cartones que un tugurio), director encargado de la ANI, es su nuevo Presidente. No podemos decir que es nuevo en estas tareas, pues tiene más 8 años de estar en varios cargos de esa entidad del Estado.

Bien sabe que la Institución a recibido varios tramos de la vía, construida por el concesionario, como el tramo desde el aparte para San Vicente hasta el rio Sogamoso, donde igualmente se le ha dado vía a todo el tramo construido hasta Barrancabermeja. Con un peaje ya en funcionamiento.

Los que estamos como el muchachito con la paleta, precisamente en el tramo mas importante el que es subiendo desde Lebrija, no se ha puesto el servicio esta parte de la Ruta, si quiera, hasta el cruce del ultimo tramo que rodea el coluvión, al que creo le falta muy poco.

Ya llega diciembre con su alegría, como dicen la canción; además con la congestión vial por la época de fiestas navideñas. La ANI debería darnos ese regalo de Navidad, y si es por Petro, quien dirá que esta es para los ricos y hay que joderlos, no se le olvide que la es bastante alta la utilización de la vía por parte de buses y camiones con verduras y la producción de nuestros campesinos.

No sé si es porque no están cobrando peajes y, así me cojan a piedra, ¡pues cóbrelos! La gente paga por un buen servicio y no hay duda que en esa vía lo hay. Ya he contado en otras columnas que esta concesión se ve muy bien acabada, túneles y puentes bien hechos, bien estudiadas las pendientes.

Por favor Dr. Jonathan, déjenos chupar la paleta, no sea cruel.