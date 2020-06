La culpa no es de la vaca

El mundo se vino encima del presidente por la decisión del día sin IVA. No es la decisión mala, es nuestro comportamiento, especialmente de los Bogotanos que no guardaron compostura. En la mayoría del país hubo respeto a las normas, en los espacios públicos, como en los locales de comercio. Se deben sacar lecciones aprendidas, y permitir que quienes saben cumplir, no se les puede limitar en el futuro, cuando se den nuevos pasos.

Hay que preservar la salud de los colombianos, pero el hambre no solo mata, sino que deja secuelas especialmente en los menores, limita su formación corporal y no se le augurará una buena formación mental para el futuro que les espera.

Los colombianos tenemos que aceptar que las cosas no volverán a ser como las estábamos viviendo, con seguridad la vacuna y el control de la enfermedad nos llevará un largo tiempo y las cosas no podrán ser: ¨apague y vámonos¨. Todas las actividades tendrán una nueva manera de hacerlas; desde luego nos tocará que aprender, en cómo comprar y los de los almacenes en cómo vender.

La verdad es que a muchos los cogieron con los pantalones abajo, para hacer las ventas en línea, no se tiene todavía la disponibilidad de inventarios, la misma facturación y el pago en línea, así como la logística de entrega. Y para acabar de completar hay congestión de las plataformas que se utilizaron.

La misma banca, unas funcionan mucho mejor que otras y las transferencias mechas veces se enredan, hasta acceder a ellas, los controles que diseñaron se bloquean con facilidad. Yo no me explico por qué, si eso ya esta inventado y funcionando en muchas partes del mundo. Algo que no se olvida: hasta preguntar, ¿cuánta platica tengo en mi cuentica que ustedes utilizan a precio de huevo?; cuesta.

Yo pienso que el ejercicio fue bueno, al fin les llegó aire al sistema, porque el que vende tiene que hacer nuevos pedidos y el que los atiende tiene que fabricarlos, así empieza la rueda a producir. De esta salimos juntos.