Que embarga a los colombianos con la pandemia del COVID-19, me decía un médico muy prestante de esta ciudad, a quien visité en una de las largas consultas que siempre vienen acompañadas del análisis de la situación del país en cuanto a la salud compete.

Y la incertidumbre que nos asiste, es el pensar: ¿a mí cómo me tratará el minúsculo y peligroso bichito?: apenas será con un estornudo como algunos felizmente han salido, o ¿tendré la tragedia de tantos que ahora se pelean el acceso a una cama UCI?, de las cuales solo salen con vida la mitad, eso dicen las estadísticas.

Incertidumbre acompañada de malestar, el observar cómo otros se pasean por los lugares públicos, sin ningún cuidado al transitar por los lugares concurridos, sin tapabocas, seguramente es de los que piensan: de algo me iré a morir; esta bien, pero antes se lleva por delante a sus padres, abuelos, hermanos y demás parientes y a sus mejores amigos. Es lo mismo que coger un arma y empezar a dispara a su alrededor; este merece ser detenido, juzgado y condenado.

Estamos en una guerra, esta no es local, es la tercera guerra mundial, porque no hay rincón del mundo donde el COVID-19 no haya llegado, y aquí sí es lícito como en todos los peligros, autodefenderse y en la mano tenemos todos los instrumentos: ejercicio, alimentación sana, manténgase en casa en lo posible, tome mucha agua ojalá con limón, sal en la lengua y un poco de agua, si un bichito se le ha metido, este no solo es pequeño, sino cobarde y débil: muere. No abandone el tapabocas y no olvide lavar sus manos. Usar tapabocas es la mejor defensa y respeta a los demás.

Yo pienso que tomar Ivermentina una vez al mes, es útil, no es un medicamento contra el covid, eso ya está bien claro, pero sí ayuda a que estemos mejor preparados para un contagio; sino, nada pierde: les declara la guerra a los parásitos, mejorando sus defensas para lo que venga. Las abuelas también tiene razón.