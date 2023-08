La saqué barata después de haber enfrentado una intervención en el corazón que aislaría unas venas que alimentan los pulmones, procedimiento quirúrgico que evitaría fibrilaciones del corazón.

Esa intervención empezó a las 10:00 de la mañana del 21 de julio, el proceso fue exitoso; pasada la anestesia noté que tenía unas dificultades en la visión, la cual la limitaba en la perisferia, sentía como si tuviera una gran migraña, y los que la han tenido saben que se pierde la visión de los lados.

Al empezar la noche lo puse en conocimiento del equipo médico, al hacer un tac y una resonancia del cerebro, se detectó que se había desprendimiento de un coágulo pequeño, el cual por su tamaño llegó hasta las ramificaciones finales de la arteria y lógicamente se infartó la parte que dejó de recibir sangre, y este fenómeno generó un pequeño derrame cerebral.

Esa lección hizo que mi visión fuera alterada, y esto limitarä algunas actividdades de la vida cotidiana. El que no vea la derecha me preocupa y ahora en las elecciones, mirar a la izquierda es preocupante, y no podemos seguir en este desgobierno, les aseguro que giraré la cabeza cuando sea necesario.

Se preguntarán por qué toco este tema, simplemente para contarles que esto es parte del descuido que uno tiene con su cuerpo. El cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada por 30 billones de células encargadas de realizar funciones específicas, por órganos que están controlados y ordenados por el más importante de ellos, el cerebro, el cual forma parte de los 79 órganos que tiene el cuerpo humano.

Éste fenómeno del síndrome metabólico, ese es el gran enemigo del ser humano y yo creo que amerita estas palabras, por quien vivió un momento definitivo, que pudo ser el final de mi vida; en algunos amigos los resultados fueron fatales, algunos hoy están en el infinito, otros muy afectados en el devenir de su existencia.

Próximamente hablaré de lo que crea el síndrome metabólico, del cual hay que estar muy atentos, por nuestros descuidos nosotros mismos los generamos.