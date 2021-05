Me dice que 2 más 2 son 4, pero parece no ser cierto; el turco pregunta: no, depende, ¿para el que compra o para el que vende? Y va uno a ver y sí: cuando en una manifestación de esas que estamos viendo, sale una piedra (por cierto, bien grande) contra un cordón de policía, es la expresión de una protesta pacífica; pero si el policía al que escalabraron la devuelve a quién se la tiró, este acto es una violación a los derechos humanos, ante una manifestación pacífica. La verdad tiene razón el turco.

Si los señores de esta “manifestación pacífica” interrumpen el libre tránsito y en una ambulancia muere un bebé recién nacido, el que va entubado y no lo pueden pasar caminando, es un accidente piensan ellos, o si no alcanza a llegar el oxígeno a una clínica, o se mueren las gallinas en los galpones o hay que tirar los huevos o derramar la leche y se emplea la fuerza para despejar la vía es una violación a los derechos humanos y donde están los derechos del bebé, o del campesino para subsistir; ah se me olvidaba, como no lo dice el turco: ¿del lado de quién está?

Y donde están los derechos de los que salen a trabajar todos los días para llevar el sustento a la casa y el transporte público no funciona: de malas, estamos en un paro, justo contra la reforma tributaria, de un gobierno inconsciente que quiere encarecer la canasta familiar, y son como 21 billones de pesos que nos van a esquilmar, si ni un paso atrás como decía Galán y lo que haya de ser que sea. Claro ya fue, las perdidas del país ya pasaron esa cifra a lo que hay que sumarle los que además por la pandemia, ahora quedan en la calle, porque se acabó el empleo. Si dos más 2 no son 4.

Si la juventud al fin sale a la calle de fiesta y a protestar, esperemos que el fervor dure para que salgan a votar y hagan el cambio que corresponde, que no sea tilín tilín y pocas paletas.