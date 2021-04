Se pusieron de moda, pero ya había expertos en su manejo, me refiero a los presos que desarrollaron muy buenas habilidades desde la clandestinidad en las cárceles de Colombia.

Desde allá continuaron con sus actividades delictivas, los menos expertos en la virtualidad se dedicaron a la extorsión, en lo que se fueron especializando, otros, los hábiles donde se encuentra una alta gama de todas las profesiones, algunos fueron políticos, otros ocuparon altos cargos en su carrera judicial, los menos, porque allá no están todos los que son, los que se dedicaron a quitarles los ahorros a las gentes con distintas modalidades: cadenas de fortuna con altos intereses, comercio de libranzas y otras modalidades de gestión financiera y los hábiles sin profesión. Desde cómodos lugares y bien dotados de tecnología siguieron en sus operaciones.

La revista Semana, nos hace un recuento de un personaje, que desde la cárcel, hace negocios y se enriquece con minas de oro, y otra clase de negocios con testaferro incluido, además, consigue la solidaridad de un Senador de la República que se dedica a buscar presos con necesidades urgentes para su supervivencia, para a través de sus ONG, que todos sospechamos sus propósitos reales, subsidiar a personajes, como un señor Monsalve, que al parecer no solo está protegido por tal benefactor, sino de los altos heliotropos, que hacen que su paso durante 40 años en la cárcel sea principesco. Pero parece que el rollo para el cual se ha prestado, empieza a desenrollarse.

Es claro que lo que pasa en las cárceles no es del otro mundo, no solo lo vemos en las películas donde se mueven muchos medios de poder, en el cual el dinero es el mayor, y que compra conciencias a lo largo y ancho de sus muros, donde muchos sufren, no hay la menor duda, pero otros, muy pocos, no solo continúan con sus negocios, sino se divierten.

No hay duda que la virtualidad ya viene desde antes y a eso que nos hemos tenido que acostumbrar y muchos aprender por la pandemia que nos ha tocado vivir, no es nada nuevo.