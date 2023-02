Sorprenden las disidencias de las Farc llevando juguetes a los niños de una escuela y para completar, muy cerca de los centros urbanos, estrenando uniformes, pero con sus armas a cuestas, lo que no solo generó en los infantes la ilusión de un juguete, sino la intimidación de un ente armado. También se les vio patrullando centros poblados, de seguro bajo el conocimiento de las autoridades, maniatadas por la administración actual.

Muchas lecturas tiene esta pavoneada de las Farc. Algunos dirán que es mejor que hagan presencia social y que no echen bala. Otros, hasta donde ha llegado este gobierno al mantener la fuerza pública maniatada, tanto que ahora estos delincuentes están echando ojo a los menores para luego tenerlos de carnes de cañón, los mas optimistas dirán: los caminos de la paz se están dando.

Qué bueno que esto último fuera verdad y no otro engaño, precisamente de los que ya firmaron un acuerdo y luego salieron a seguir delinquiendo disfrutando del dinero del narcotráfico. Mi abuelo diría: mijo no se olvide que vaca cerrera no olvida portillo.

Que más vamos a tener que ver, en este proceso de alguien que ha criticado todo y se ha opuesto a todo, y que hoy el pueblo le ha dado una oportunidad. A estas alturas ya debe haber entendido que las cosas no son fáciles, que el imprevisto y la fatalidad van juntas y que no es soplar y hacer botellas, como dicen los sabios. Ya lo vemos prometiendo esto y lo otro, y de los primeros preguntarán, ¿porque no ha comprado las cosechas como lo ha dicho?; y ¿cómo será cuando se junten las promesas, donde la logística para mover al estado se vuelve imposible?.

Por ahora tiene que seguir apagando los incendios de sus ministras, el más grave, el de la salud, no se puede hablar de que hay que acabar hasta con el nido de la perra, porque de seguro la meada será en todo el piso.

Ministras, hay que seguir construyendo sobre lo construido, la que ha sido estable y ha cumplido con la tarea. El palo no está para cucharas.