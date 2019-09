Sancionaron de nuevo al Alcalde Rodolfo Hernández, la Procuraduría como era de esperarse ante tanta locuacidad, lo retiró por tres meses de su cargo. No puede uno negar que existen razones para hacerlo.

Esta decisión es grave, porque esto generó la renuncia del Alcalde Hernández, y bien sabemos que el Gobernador Tavera, quien debe definir quién lo reemplaza, es político y tiene afectos por la clase política, incluso parentescos directos con la candidata Claudia López, lo lógico es que se declare impedido y mientras se surten los procedimientos se encargue al Doctor Azuero, él encarna la representación de quienes eligieron al Alcalde.

Surtidas las elecciones, si estas mantiene el rechazo a la clase política de la cual buena parte es responsable del saqueo a las arcas municipales, se escogerá en sana paz el que debe terminar el período que falta. Si ganan los políticos, se le entregará a la jauría desde ya la municipalidad y que Dios nos proteja.

Me parece que lo que procede es despertar del letargo en que se encuentra la ciudad y tomar partido desde ya en definir de qué lado está, no olvidar que del buen manejo de los recursos ciudadanos los que deben ser destinados al bien común y no a unos pocos, Criticar y no participar no tiene sentido, además no tiene autoridad para reclamar.

No se quien lo dijo pero cabe para el momento: “la gente sin confesarlo suele preferir al que hace biel el mal, que al que hace mal el bien”.

Nada más cierto, nuestro Alcalde cumplió una excelente tarea ordenando la municipalidad, aunque muy buena parte del presupuesto se fue en pagar todo el costalado de cuentas pendientes que estaban en el aserrín de tanto serrucho; su carácter de malas pulgas no le permitió hacer la obra que debía cumplir. Pero hay que agradecerle lo que desarrolló y la puerta que abrió para poder seguir por estos senderos.

Esta bien claro que ¡sí se puede! y en esto no tenemos que empeñar todos.

El candidato Juan Carlos Cárdenas tiene la experiencia y cumplirá una buena tarea.