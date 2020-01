Sin la menor duda, una buena lección de lo que es cambiar y alejarse de las malas mañas la dio la Alcaldesa de Bogotá Claudia Lopez, no solo en su posesión abierta y a la luz, tambien en la escogencia de sus colaboradores, donde al ratificar al Gerente del Metro demuesta su talante de hacer sin mirar atrás, la continuidad de esta obra que sin duda es la más grande propuesta del país en mucho tiempo, y que necesita de la continuidad de sus gestores. Creo que Bogotá tendrá Metro pronto (a ver si mi Dios me da un chancecito lo prodré ver). Su gabinete técnico y representativo le dará la gobernabilidad necesaria para el exito. Demuestra el querer estar cerca al primer mandatario necesario a su gestión.

Conseguir que el Presidente del Concejo fuera su contendor, Carlos Fernando Galán, fue otro paso para tranquilizar a sus malquerientes, y lograr que se sienten principios de que el compromiso de que sacar adelanre a Bogotá es responsablidad de todos. Claudia tiene una mente abierta, despierta y corresponde a una manera de pensar con propósitos de cambiar las viejas y malas prácticas de una clase política ya en decadencia.

No hay duda que está demostrando que tiene un futuro despejado y si sus resultados son exitosos, puede ser la primera Presidenta de los colombianos, pues ya no tendrá reserva de tantos. El distanciamiento con Petro es evidente, él tambien es un integrante de esas obsoletas prácticas con un tufito de corrupción que no pudo ocultar por los videos que conocemos.

Todo esto que estamos viendo está demostrando que el miedo que se crea por la polarización que hemos vivido, desdibuja la realidad de lo que puede ser un gobernante.

No quiero referirme a lo que puede suceder en nuetro terruño, he estado ausente y solo he visto lo que se publica en las redes sociales, se que se ha nombrado un gabinete con personajes preparados para sus cargos, solo se que Juan Carlos recorrió previamente los pilares donde debería conseguir el apoyo de su gestión, su suerte es la nuestra.